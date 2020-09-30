Анекдоты: Школа учит и хорошему, например не бояться перемен

Интересно посмотреть, как Федор Конюхов путешествует на удаленке.

* * *

- Что-то у тебя муж в последнее время такой стал подвижный, веселый, бодрый, и шевелюра такая густая.

- Да у нас тут собачка померла, а корма осталась тонна. Не выбрасывать же…

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- Говорит, у него фирма на 100 000 работников!

- Да пасека у него. Пчел держит.

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Совет мужчинам: ваша вторая половинка будет вас слушать более внимательно, если в ваш рассказ добавить любое женское имя.

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Еще не все потеряно, пока не требуется, чтобы 30% лауреатов Нобелевской премии были ЛГБТ.

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Диета достигла той самой упоительной точки, когда я с интересом принюхиваюсь к кошачьему корму.

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У нас с моей девушкой очень серьезные отношения: мы с ней не смеялись уже два года.

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- Я идиот! Искал сегодня два часа мобильный, подсвечивая себе фонариком на телефоне.

- И где он был?

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Когда человек с деньгами встречает человека с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек, у которого были деньги, уходит с опытом.