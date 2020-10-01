В Кремле уверены, что с Навальным работает ЦРУ

Алексей Навальный Фото: REUTERS

В Кремле прокомментировали слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Навальный работает с западными спецслужбами.

- Наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Деи ствительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты ЦРУ в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции.

Спикер Кремля прокомментировал и обвинения, которые прозвучали в адрес Владимира Путина в интервью самого Навального немецкому изданию.

- Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России абсолютно безосновательны и недопустимые, - заявил Песков. - Более того, ряд этих высказывании мы считаем абсолютно оскорбительными и неприемлемыми. Такая риторика, которая граничит с оскорблениями, это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства и претендовать на некое участие в политической борьбе. Но реальные конкуренты президента по политической борьбе - совсем другие люди и силы. Они не квази и не маргиналы, а настоящая оппозиция.