Зрители «Ледникового периода» выберут лучшую пару в Одноклассниках

Фото: Первый канал

Зрители нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период» на Первом канале впервые смогут принять участие в голосовании за лучшую пару в социальной сети Одноклассники. Каждую субботу в ОК будет проходить опрос, где болельщики и зрители смогут отдать свой голос за пару, чей прокат покажется им самым лучшим.

В конце сезона паре, которая получит наибольшее число голосов, будет вручен приз зрительских симпатий от социальной сети. Призеры также станут гостями специального эфира в ОК, где пользователи смогут пообщаться с любимыми участниками проекта и задать им вопросы в режиме онлайн.

Отдать голос за любимых звезд можно будет в официальной группе Первого канала в специальных публикациях с опросами. Результаты будут отображаться в эфире Первого канала в режиме реального времени. Пара-победитель будет определена по итогам суммы голосов. Также в группе телеканала по ходу сезона будут появляться эксклюзивные видеоролики от участников шоу.

Первый канал перезапускает шоу “Ледниковый период” 3 октября. Ведущими станут Алина Загитова и Алексей Ягудин. За ходом шоу можно следить во время прямых эфиров, которые будут транслироваться каждую субботу в 17:20 по Москве в официальной группе Первого канала.

Ведущими нового сезона шоу станут Алина Загитова и Алексей Ягудин. Фото: Первый канал

В проекте примут участие 14 пар, состоящие из звезд и профессиональных фигуристов, а именно: Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Влад Топалов и Елена Ильиных, Надежда Михалкова и Максим Маринин, Ирина Пегова и Алексей Тихонов, Владимир Маркони и Маргарита Дробязко, Мария Луговая и Повилас Ванагас, Вячеслав Чепурченко и Татьяна Тотьмянина, Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Евгений Пронин и Татьяна Волосожар, Влад Соколовский и Екатерина Боброва, Ольга Паутова и Максим Шабалин, Вольфганг Черни и Оксана Домнина, а также Дмитрий Сычев и Мария Петрова.

Пользователи ОК регулярно принимают участие в проектах Первого канала. Их голоса и комментарии транслировались в эфире шоу «Голос» и «Голос дети», они помогали выбрать лучшие передачи к Юбилею Первого, а также участвовали в подборе звезд для участия в новогоднем телевизионном эфире 2017 года.