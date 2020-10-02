Юлия Чичерина попала под обстрел в Карабахе

Юлия Чичерина приехала в Нагорный Карабах. Фото: Александр КОЦ

Рок-певица Юлия Чичерина прилетела в Ереван сегодня ночью. Из аэропорта она сразу отправилась в сторону границы с Карабахом. Чичерина собиралась там дать несколько концертов в полевых условиях.

За 45 километров до Степанакерта район, по которому ехала ее машина, подвергся обстрелу. По неподтвержденной информации, огонь вели беспилотные аппараты.

– Это было уже на территории Карабаха, - рассказала она мне. - Сначала раздался взрыв, затем что-то летало вокруг. Я видела взорванный мост. Нас всех попросили выйти из машины. За нами в другом авто ехали журналисты.

По словам самой Чичериной, они с мужем не пострадали. Однако некоторое время пришлось переждать в укрытии. Когда обстрел стих, певица продолжила свой путь.