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Российские фильмы на Московском фестивале: Из ниоткуда в никуда

Само того не желая, новое русское кино описывает ситуацию локдауна и предъявляет варианты как из нее выбраться, считает кинообозреватель "КП" Стас Тыркин
Стас ТЫРКИНСтас ТЫРКИН
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Кадр из фильма «Москвы не бывает»

Кадр из фильма «Москвы не бывает»

Один из российских участников конкурса ММКФ - «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, как нетрудно догадаться уже по названию, посвящен теме, являющейся в России, стране с непредсказуемым прошлым, потенциально взрывоопасной. В ее трактовке Зайцев, автор популярного подросткового фильма «14+», проявляет не только очевидный режиссерский талант, но и столь же очевидную смелость.

Часть зрителей, можно не сомневаться, будет этой трактовкой шокирована - блокадники предстают в ней не сытыми, румяными сталинистами, как того, наверное, хотелось бы некоторым «государственникам», а еле живыми, уже не чувствующими ни боли, ни холода существами, чьим поведением, как в забытьи, руководит их прошлая, человеческая жизнь. Ты либо воруешь черствую буханку хлеба, не чувствуя, что тебе уже нечем ее хватать: рука лежит где-то в сугробе. Либо, бережно собрав несколько крошек хлеба, бредешь через весь заледенелый, превратившийся в скелет Питер, чтобы подарить их отцу. Случаются и неожиданные радости: тебя случайно не похоронят живьем вместе с другими трупами, а твой отец окажется жив и угостит тебя вкусным бульоном из кожаных ремней. В этой во многом радикальной работе, снятой по воспоминаниям очевидцев, в том числе Ольги Берггольц и Даниила Гранина, и продолжающей линию «Иди и смотри», фильмов Германа и Сокурова, нет ни одной ноты фальши, что большая редкость в современном российском «военном кино». И хотя местами ей может подойти определение misery porn (ужасы блокадного быта складываются в штабеля), это зрелище способно хорошо прочистить мозги тем, кому их прокомпостировала пропаганда или заморочило невежество.

Кадр из фильма «Блокадный дневник»

Кадр из фильма «Блокадный дневник»

В еще одном конкурсном фильме, многообещающем дебюте Максима Дашкина по сценарию известного советского режиссера Бориса Фрумина «На дальних рубежах», тоже ощущается литературное эхо, не зря же главного героя (Сергей Шнырев) - майора, проходящего службу на российской военной базе в Кыргызстане, зовут Николай Лесков. Виктория Толстоганова, только что блеснувшая в роли Кабанихи в новой экранизации «Грозы», играет здесь персонажа, заряженного ровно противоположным образом - жену Лескова, мающуюся от отсутствия воздуха, даром что в гарнизонной общаге выбиты все окна. Данное положение заставляет ее ответить ухаживаниям первого встречного, он же подчиненный ее мужа, положив тем самым начало концу ее затянувшейся гарнизонной жизни: кульминацией будет, как и положено в русской литературе, драма на охоте.

Одержимая инстинктом самоуничтожения героиня не понимает, что меняет шило на мыло: ее новый избранник расположен к отжиманиям и подтягиваниям точно так же, как ее муж, но лучше перемены к худшему, чем вообще никаких. Идея бунта героине даже не приходит в голову (хотя действие разворачивается на рубежах, словно бы предназначенных для отвязного вестерна). Впрочем, по факту ей удается осуществить мечту самой заядлой феминистки - истребить все токсичное мужское окружение вокруг себя. Но эту победу она едва ли осознает, и ей от нее точно не легче: как сложится ее жизнь по возвращении на родину никто не знает.

Кадр из фильма «На дальних рубежах»

Кадр из фильма «На дальних рубежах»

Участник программы «Спектр», фильм Дмитрия Федорова «Москвы не бывает» - абсурдистская комедия, заставляющая в новых условиях припомнить некогда знаменитое «Шоу Трумана». При том что перед нами чисто российская история в исполнении самых независимых творческих сил. По сюжету молодой работяга оказывается на злополучный квартире, в которой по стечению обстоятельств только что умер знаменитый поэт. Рукописи его стихов, а также автографы оных, писанные непосредственно на обоях, неожиданно вызывают большой интерес сразу у многих - от криминальных элементов до представителей спецслужб и инопланетных цивилизаций. Герой, конечно, хочет бежать, но страшная жизнь в русской глубинке, показанная в фильме очень аутентично, засасывает и лишает всякой дееспособности. История о невозможности выбраться из российской провинции, не отличается большой новизной (совсем недавно не мог выбраться из Омска будущий «берлинский пациент»), но приобретает еще большую актуальность в нынешних обстоятельствах, когда выбраться нельзя ниоткуда и никуда.

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