Три способа упростить ученым жизнь: объединение в цифре, личный бренд и новый рынок для науки

Предложения представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» 11-12 ноября в Сочи

Наука – двигатель прогресса, ученые делают жизнь общества лучше. Пришло время помочь и им. Участники форума «Сильные идеи для нового времени», который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут в Сочи 11-12 ноября, предложили больше сотни цифровых решений и сервисов. Они способны качественно поменять и облегчить профессиональную жизнь ученых.

Становимся известным ученым

Есть такой психологический тест: вы выполняете различные математические вычисления, сосредоточенно решаете задачи, а потом вас просят назвать, быстро и не задумываясь, инструмент и цвет. Восемь человек из десяти называют «красный молоток». Так работают ассоциации. Теперь, быстро и не задумываясь, опишите молодого ученого. Скорее всего вам на ум приходят клетчатая рубашка, вытянутый свитер поверх, очки в роговой оправе и борода. Если вы чуть больше погружены в научную сферу и исследования, то, думая об успешном ученом, вы вспомните про высокий индекс Хирша, цитируемость, статьи в Science и Nature и другие статусные количественные показатели.

Но большинству молодых ученых, чтобы достичь хотя бы средних количественных показателей, требуются годы: найти соавторов и добиться публикаций в изданиях с высоким импакт-фактором часто непросто. А уж говорить с кем-то не из научного мира о своих исследованиях и заниматься популяризацией вообще непонятно как. Решить эту задачу может онлайн-курс «Построение персонального бренда молодого ученого».

«Курс направлен на формирование и развитие персонального бренда в науке. В рамках данного курса слушатели будут развивать профессиональные и личные качества», – рассказывает Кристина Боргоякова, автор идеи, научный сотрудник Государственной публичной научно-технической библиотеки России.

Курс позволяет прокачать профессиональные и личные навыки: подготовить рукопись к публикации, подобрать под задачу научный журнал, завести профили в базах данных научного цитирования (Web of Science, Scopus, Google Scholar и РИНЦ), научиться коммерциализировать результаты своего интеллектуального труда в традиционной и в цифровой среде, популяризовать свою деятельность и исследования в соцсетях, вести блоги, сайты.

Оцифровываем науку

Что нужно, чтобы производить собственные айфоны, ракеты и теслы?

Исследователи, которые создают инновационные технологии; бизнес, который упакует это в готовые решения и продукты; и государство, которое не будет мешать. Концепция тройного партнерства университетов (науки), бизнеса и власти появилась еще в середине 1990-х годов и считается ключевой для инновационной системы любой страны. Однако на деле участники процесса друг другом недовольны и потому эффективной кооперации не получается: университеты и научные организации жалуются на недостаточное участие государства, руководители компаний считают, что российские университеты и научные организации слабо ориентированы на нужды конкретного заказчика. На недостаток информации о конкурентоспособных отечественных организациях и предоставляемых ими услугах указывают как представители бизнеса, так и научной среды.

Как объединить усилия науки, бизнеса и власти, чтобы в стране было больше важных и полезных инновационных решений? Конечно, с помощью цифры. Доцент кафедры региональной экономики Вологодского государственного университета, автор одного из проектов форума «Сильные идеи для нового времени» Анна Щербакова предлагает создать цифровую платформу для научной кооперации. «С точки зрения и вузов, и научных организаций, главная проблема состоит в низкой восприимчивости предприятий к инновациям, тогда как бизнес в наибольшей степени не удовлетворен уровнем стоимости и качества предлагаемых хоздоговорных научно-исследовательских работ», – утверждает она.

Цифровая платформа объединяет интеллектуальные, финансовые и имущественные ресурсы университетов, научных организаций, бизнеса и власти и работает следующим образом:

– бизнес-сообщество формирует запрос (наподобие технологических запросов в сетях трансфера технологий)

– для решения научной задачи формируются команды из представителей университетской среды

– заказчики постоянно курируют ход разработки, чтобы при отклонении от требуемых характеристик можно было в режиме реального времени внести коррективы

– на этапе НИОКР привлекаются государственные инвестиции.

SciTech. Современная среда для научно-технологического развития

В последнее время одна из самых обсуждаемых социально значимых тем – это цифровизация образования. Если отмотать чуть назад, увидим, что за последние годы даже сформировалась целая новая отрасль Edtech с рынком, оцениваемым в 252 млрд долларов. Но где образование, там и наука, а о цифровизации научных исследований едва ли кто-то слышал.

Председатель оргкомитета конкурса EdCrunch Award Валерий Платонов предлагает создать современную среду для научного и научно-технологического развития – SciTech.

Гипотеза такая: создание передовой инфраструктуры вокруг науки и научных исследований позволит устранить многие причины отставания российской науки и решить ее проблемы.

Принцип SciTech, с одной стороны, позволяет облегчить и ускорить работу ученого в самых фундаментальных областях науки. Известно, что деятельность ученого, как и преподавателя, сейчас слишком перегружена бумажной работой, отвлекающей от создания и проверки прорывных гипотез. Электронный документооборот, междисциплинарное взаимодействие еще плохо развиты в современных российских научных учреждениях. Зачастую ученые даже плохо знают, чем занимаются в соседних лабораториях. Стандартные системы генерации диссертаций и защиты хотя и содержат научные принципы, но все-таки устарели.

Валерий Платонов, председатель оргкомитета конкурса EdCrunch Award:

«SciTech не концентрируется на конкретных рынках и конкретных лидерах, а создает и поддерживает современные инструменты, платформы, сервисы, системы, стандарты, протоколы для взаимодействия участников и организаторов новых проектов в сфере научных исследований, технологических разработок и коммерциализации разработок. В этом фокусе важным направлением является развитие современных технологий (IT-технологий) в научных исследованиях, новых технологий при проведении разработок, коммерциализации разработок и обучения технологиям, взаимодействия с органами власти, которые становятся легко доступны всем», – уверен автор идеи.