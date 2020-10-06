Анекдоты: Прокуроры, оказавшись на пенсии, постоянно ковыряются в огороде. Не ради урожая, просто не сажать они уже не могут

- Может, махнем на море, как в прошлом году?
- Рукой?
* * *
- Вовочка, вот ты написал в своем сочинении, что тебе нравится мальчик из нашего класса и он даже поцеловал тебя. Скажи, это правда?
...И тут Вовочка вдруг понял, как опасно списывать у Машеньки.
* * *
Открылась горячая линия по вопросам отопления. Теперь каждый может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батарея в квартире нет.
* * *
У меня есть смутное сомнение: кажется, на работе меня включили в контрольную группу, которой вместо зарплаты выдают плацебо.
* * *
Из разговора двух хирургов:
- Ну как прошла операция?
- Да как обычно. С анестезией вообще скучновато.
* * *
Коронавирус четко разделил людей на грамотных и неграмотных. Первые маски надевают, вторые одевают.
* * *
А вы не заметили, что по всем сценариям все инопланетные цивилизации хотят уничтожить США?
Как же америкосы уже всю галактику достали!
* * *
Жена:
- Так мне покупать эту сумочку?
Муж:
- Да, дорогая, бери.
Жена:
- С тобой одни растраты!
* * *
Согласно новым стандартам, чтобы фильм «300 спартанцев» мог быть выдвинут на «Оскар», как минимум 100 спартанцев, противостоявших армии Ксеркса в Фермопильском ущелье, должны были быть женщинами, неграми, геями или инвалидами.
* * *
Подходит мужик к воротам своего соседа и стучится. Стучит, стучит, но никто не отвечает. Стучит сильнее. К воротам тихо подходит собака и говорит:
- Мужик, не стучи, никого дома нет.
Тут мужик падает в обморок. Очнулся, смотрит на собаку и говорит:
- Ты чего, собака, гавкать не умеешь?
Собака отвечает:
- Умею, но не хотела тебя пугать.
* * *
В России коронавирус - это не болезнь, а просто второй этап пенсионной реформы.
* * *
- Все мужики сволочи!
- Почему ты так решила?
- Да вот вчера вечером так хотелось шампанского, икры и клубники, а получила водку и колбасу!