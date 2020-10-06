Анекдоты: Прокуроры, оказавшись на пенсии, постоянно ковыряются в огороде. Не ради урожая, просто не сажать они уже не могут

- Может, махнем на море, как в прошлом году?

- Рукой?

* * *

- Вовочка, вот ты написал в своем сочинении, что тебе нравится мальчик из нашего класса и он даже поцеловал тебя. Скажи, это правда?

...И тут Вовочка вдруг понял, как опасно списывать у Машеньки.

* * *

Открылась горячая линия по вопросам отопления. Теперь каждый может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батарея в квартире нет.

* * *

У меня есть смутное сомнение: кажется, на работе меня включили в контрольную группу, которой вместо зарплаты выдают плацебо.

* * *

Из разговора двух хирургов:

- Ну как прошла операция?

- Да как обычно. С анестезией вообще скучновато.

* * *

Коронавирус четко разделил людей на грамотных и неграмотных. Первые маски надевают, вторые одевают.

* * *

А вы не заметили, что по всем сценариям все инопланетные цивилизации хотят уничтожить США?

Как же америкосы уже всю галактику достали!

* * *

Жена:

- Так мне покупать эту сумочку?

Муж:

- Да, дорогая, бери.

Жена:

- С тобой одни растраты!

* * *

Согласно новым стандартам, чтобы фильм «300 спартанцев» мог быть выдвинут на «Оскар», как минимум 100 спартанцев, противостоявших армии Ксеркса в Фермопильском ущелье, должны были быть женщинами, неграми, геями или инвалидами.

* * *

Подходит мужик к воротам своего соседа и стучится. Стучит, стучит, но никто не отвечает. Стучит сильнее. К воротам тихо подходит собака и говорит:

- Мужик, не стучи, никого дома нет.

Тут мужик падает в обморок. Очнулся, смотрит на собаку и говорит:

- Ты чего, собака, гавкать не умеешь?

Собака отвечает:

- Умею, но не хотела тебя пугать.

* * *

В России коронавирус - это не болезнь, а просто второй этап пенсионной реформы.

* * *

- Все мужики сволочи!

- Почему ты так решила?

- Да вот вчера вечером так хотелось шампанского, икры и клубники, а получила водку и колбасу!