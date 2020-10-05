«Ледниковый период» и «Голос. 60+»: Руки прочь от Алины Загитовой и Дины Юрьевой!

91-летняя блокадница Дина Юрьева стала победительницей шоу «Голос. 60+». Фото Максима Ли

Возможно вы не знали, но сотни тысяч людей сидят перед телевизорами с ведрами отбросов и ящиками тухлых помидоров. Кто постарше с дегтем, перьями и готовыми кострами инквизиции. Любое неизвестное лицо, победитель чего-либо, мгновенно окунается в реку ненависти, а, едва вынырнув, получает очередную порцию гадостей от доброжелателей. Крепкая старая традиция.

В минувшие выходные армия борцов за освобождение телевизора от всего, кроме программы «Время», разорвала на части сразу двух героев. 91-летнюю блокадницу Дину Юрьеву, ставшую победительницей шоу «Голос. 60+», и 18-ти летнюю олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая стала ведущей «Ледникового периода». Первой досталось за то, что она не лучше всех пела. Второй за то, что очень волновалась и переживала на съемках и не стала сходу блестящей ведущей. Оба замечания сущая правда. Но ненависть и мерзость слов, которыми все это высказывается, совершенно необъяснимы. Пожилую женщину и совсем юную девушку люди под своими собственными именами в разных соцсетях и в комментариях под текстами буквально уничтожали, сладострастно утирая кровавые слюни. Все эти атаки в соцсетях привели бы в восторг Торквемаду и Малюту Скуратова, ведь это куда эффективнее позорного столба...

Оставим за скобками дикие нравы и звериный оскал наших многочисленных соотечественников. В конце концов ненависть, видимо, помогает им чувствовать себя увереннее и решать свои повседневные проблемы.

Давайте попробуем честно разобраться в том, что произошло. Дина Юрьева пела для своего возраста отлично. И да, ее более молодые коллеги по «Голосу.60+», пожалуй, смотрелись с вокальной точки зрения сильнее. Но стоит ли думать, что люди не могли проголосовать за нее?

На шоу было много отличных номеров. Но песня «Если б не было войны» в исполнении Дины Ивановны перешагнула через границы вокала, исполнительского мастерства и точности интонаций. В каждом слове, в каждой ноте такая невероятная концентрация боли, страданий, пережитого... Просто посмотрите. Может я ошибаюсь, но только у каменных людей не дрогнет сердце. Мое личное впечатление во многом совпало с эмоциями от песни Сьюзен Бойл в английской «Минуте славы». Ноль рисования, ноль концертных приемов. Только честность, сила прожитого и прочувствованного.

Дина Ивановна даже не сказала ни слова в эфире после победы. Подбегала к блестящему Петру Таренкову, уступившему ей в финале, к Дмитрию Нагиеву, к Юрию Аксюте, к другим официальным лицам. И уговаривала опомниться и отдать победу тому, кто спел лучше. И этим вновь доказала, что достойна победы...

Алину Загитову позвали на «Ледниковый период» за титулы. Она олимпийская чемпионка и фигуристка номер один в мире. Но совсем не ведущая. Да, у нее срывается голос, да, видно, каких титанических усилий ей стоит задавать вопросы и отвечать на реплики партнера. Но... как и в случае с Диной Юрьевой все это смотрится обаятельно, трогательно и по-человечески. Как мы переживаем за наших фигуристок на льду «не упади», «не ошибись», так и тут желаешь девочке не оступиться, не перепутать слова.

Очередная выверенная профессиональная четкость не запомнилась бы, а робость и хрупкость Алины стоят перед глазами и заставляют верить во что-то доброе и даже вечное...

Получается, что замороченное текучкой и конвейерным производством шедевров ТВ становится честным, человечным, привлекательным, когда дает сбой. Когда вдруг появляется просто человек со своими бедами в глазах. С реальной, а не придуманной для телевизора жизнью.

Давайте ценить эти моменты. Ведь их старательно высматривают люди с ящиками тухлых помидоров.