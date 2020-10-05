«Не держите народ за дураков!»: Публика разнесла в пух и прах победу 91-летней блокадницы в шоу «Голос.60+»

Дина Ивановна Юдина из Петербурга победила в суперфинале третьего сезона проекта. Фото: МАКСИМ ЛИ

В самом тихом и добром шоу нашего ТВ «Голос.60+» скандал. Бывшая сотрудница научной библиотеки Дина Ивановна Юдина из Петербурга победила в суперфинале третьего сезона проекта потомственного профессионального артиста Петра Таренкова с разницей 60 на 40 процентов голосов. Что не устроило очень многих. Зрители начали негодовать, мол, бабушку вывели в победители из жалости. «КП» собирает самые красноречивые отклики по теме, оставленные людьми в соцсетях.

«Скоро бабушек 100-летних будут под руки приводить на «Голос.60+», абсурд. К возрасту с уважением, но были более достойные вокалисты».

«При всём уважении к бабушке: Петр Таренков — победитель! Врёте! Не держите народ за дураков. Мы всё слышим и видим. Нельзя так!»

«Я считаю как всегда несправедливо, конечно, возраст уважаешь, но конкурс есть конкурс. Лучшие голоса как всегда на втором плане. Разочарование очередное...»

«Ну, конечно, победитель Петр. И это бесспорно, при всем моем уважении к Дине. Подыграли очевидно».

«Опять играют на чувствах людей. Зачем мешать голоса (настоящие голоса!) и возраст, 75-летие Победы, миролюбие? Мужчина однозначно победил. Дине здоровья побольше».

«На жалость надавили, но это не профессионально, конечно, Таренков победитель!»

«Не стоит ли организаторам продумать новую систему награждения финалистов проекта, включая возрастные, гендерные аспекты участников, а также предпочтения наставников и зрителей, но главный приз должен присваиваться, несомненно, за голос».

«Многие участники этого конкурса были куда сильнее в исполнении песен, чем победительница, при всём к ней уважении. Осталось загадкой, почему её проталкивала наставница. У меня в душе остался неприятный осадок от очередной несправедливости. Интересно, а как сама победительница отнеслась к своей победе?»

«М-да...как передача называется? Вроде «Голос». Но у этой старушки его вовсе нет! Дай Бог ей долгих лет жизни, но были реально талантливые люди, а эта женщина не вызвала даже никаких эмоций! Надо сделать передачу, как пишут, «Голос.Возраст». По-любому голосовали за неё из-за уважения и жалости. Хрипит себе что-то. Так любая бабка за столом может выпить и начать петь, совсем не умея».

«Не надо тут говорить, мол, молодец, в таком возрасте! Передача вроде как о том, как люди поют, одаренные голосами! Слов нет»

«Двоякое впечатление от финала. Очень понравились нокауты, это был интересный этап. А вот финальный этап, или "вишенка на торте", оставляет вопросы про голос, возраст, вокальные данные....»

«Может, ввести номинацию "Приз зрительских симпатий"? Уже в нескольких отзывах фигурирует такое предложение. И если, судя по названию проекта, в центре всего действительно голос, помноженный на умения и мастерство, то всё-таки стОит не забывать об этом»

«Отняли победу у талантливого человека. Пётр лучший во всех отношениях! Во времена его молодости бездарности хоровое училище не заканчивали... Проект называется «Голос», а не «Возраст». Побеждать должен сильнейший! Очень жаль...»

Дорогие читатели, а вы как считаете — Дина Юдина выиграла проект «Голос.60+» заслуженно? Или победу надо было отдать профессиональному артисту Петру Таренкову, что младше соперницы на 31 год?