Анекдоты: Хорошие выходные взрослого - это обычный день в детском саду: дневной сон, немного мультиков, вкусненького покушать и ничего не решать

Проблема не в том, что вы пилите сук, на котором сидите, а в том, с какой стороны распила вы сидите.
* * *
- Надень шапку, голову простудишь!
- Ну, мам, у меня маска теплая!
* * *
Приходится засыпать, когда спать не хочешь, чтобы встать, когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь.
Офигенная штука жизнь!
* * *
Заяц становится взрослым, когда перестает верить в Деда Мазая.
* * *
Заблудились два грибника. Еле передвигая ноги, вышли они на опушку.
А там прапорщик стоит. Они его спрашивают:
- Товарищ военный, мы на станцию правильно идем?
- Да какое там правильно?! Голеностоп вихляет, удар стопы не четкий, да и вообще не в ногу…
* * *
Вот пошлешь кого-нибудь сгоряча, а в душе переживаешь дошел или не дошел?..
* * *
Для путаны Анжелы поход в сауну - это единственный способ встретиться с депутатом своего района.
* * *
Познакомился с девушкой, через пару дней начал называть ее Колибри.
Ей нравится.
Она не догадывается, что у колибри глаза весят больше мозга…