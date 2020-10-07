Анекдоты: Хорошие выходные взрослого - это обычный день в детском саду: дневной сон, немного мультиков, вкусненького покушать и ничего не решать

Проблема не в том, что вы пилите сук, на котором сидите, а в том, с какой стороны распила вы сидите.

* * *

- Надень шапку, голову простудишь!

- Ну, мам, у меня маска теплая!

* * *

Приходится засыпать, когда спать не хочешь, чтобы встать, когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь.

Офигенная штука жизнь!

* * *

Заяц становится взрослым, когда перестает верить в Деда Мазая.

* * *

Заблудились два грибника. Еле передвигая ноги, вышли они на опушку.

А там прапорщик стоит. Они его спрашивают:

- Товарищ военный, мы на станцию правильно идем?

- Да какое там правильно?! Голеностоп вихляет, удар стопы не четкий, да и вообще не в ногу…

* * *

Вот пошлешь кого-нибудь сгоряча, а в душе переживаешь дошел или не дошел?..

* * *

Для путаны Анжелы поход в сауну - это единственный способ встретиться с депутатом своего района.

* * *

Познакомился с девушкой, через пару дней начал называть ее Колибри.

Ей нравится.

Она не догадывается, что у колибри глаза весят больше мозга…