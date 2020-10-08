После доклада о рязанских взрывах Путин поручил переоснастить спасателей

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам МЧС РФ. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Глава МЧС Евгений Зиничев на экстренном совещании доложил Владимиру Путину о ситуации в Рязанской области, где из-за возгорания сухой травы произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склады с боеприпасами, которые начали детонировать. В итоге в опасности оказалась вся округа.

- Госпитализировано 16 человек, пострадало более 20 построек, сейчас общая численность сил и средств, которые ликвидируют последствия ЧП, составляет около 1500 тысячи человек и 389 единиц техники, - доложил Зиничев. - Проведена эвакуация более 2300 жителей из 14 населенных пунктов в радиусе 5-10 километров.

Президент поднял вопрос об обеспечении МЧС современной техникой.

- Эффективная работа спасателей помогает спасти жизни, сохранить имущество граждан, минимизировать последствия ЧП для инфраструктуры, - заявил Путин. - Это прямо влияет и на государственные финансы. В текущем году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими. Тогда они стабильно составляли 6-8 миллиардов рублей ежегодно. И не потому, что мы на этом как-то экономим, зажимаем эти рубли. Реальный ущерб снижается, что очень важно.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- С 2000-х годов началось техническое переоснащение подразделений МЧС. Это позволило обеспечить своевременное реагирование спасателей на чрезвычайные ситуации.

- Значительная часть парка пожарной техники, самолётов и вертолётов ведомства, спасательных лодок уже выработали свой ресурс. Темпы технического переоснащения явно отстают от темпов вывода из эксплуатации старой техники.

- По итогам совещания необходимо сформировать долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года.

- При реализации программы должна обеспечиваться максимальная финансовая эффективность как по стоимости самих закупок, так и в послепродажном обслуживании. Надо переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников.