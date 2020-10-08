Пожар на складе боеприпасов под Рязанью: интенсивность взрывов снизилась

С раннего утра, как только стало светать, специалисты Минобороны РФ приступили к локализации оставшихся очагов пожара Фото: REUTERS

Взрывы на складе боеприпасов под Рязанью (его называют еще арсеналом) продолжались всю ночь. Но интенсивность их к рассвету стала значительно снижаться. Если вчера до позднего вечера снаряды и бомбы взрывались каждые 10-15 секунд, то к утру четверга это происходило уже каждые 15-20 минут. Это говорит о "самоуничтожении" основных групп боеприпасов и о том, что пожар стал выдыхаться. Но жители шести близлежащих населенных пунктов все еще находятся на месте временной эвакуации - подальше от беды.

С раннего утра, как только стало светать, специалисты Минобороны РФ приступили к локализации оставшихся очагов пожара непосредственно на территории склада.

На месте происшествия со вчерашнего дня работает оперативный штаб, которым

руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Для того, чтобы своими глазами увидеть происходящее непосредственно на территории склада, он заехал в "рвущийся ад" на специальном пожарном танке, - а это все равно был большой риск. Мощный снаряд после возгорания мог повредить даже хорошо бронированную машину (хотя Булгакову приходилось рисковать жизнью и в более опасных ситуациях, - как тут не вспомнить, что несколько лет назад он стал Героем России).

Вчера же генерал армии совершил облет района чрезвычайной ситуации на вертолете Ми-8.

Во время облета были определены основные направления распространения огня на прилегающих к складской зоне территориях. Для ликвидации пожара создана специальная группа военнослужащих, которая насчитывает почти 200 человек, 38 единиц военной и специальной техники, в том числе - 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. Ранее сообщалось, что к месту ЧП переброшены и "железные пожарные" - робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», инженерные машины разграждения, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая специальная техника.

По-прежнему основной "виновницей" случившегося считается загоревшаяся возле склада трава.

А огонь быстро перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

И вот здесь у членов комиссии, пытающейся установить причины пожара, возник целый "букет" вопросов: почему охрана вовремя не заметила приближавшийся к складу (арсеналу) огонь? Почему своевременно не были приняты меры для локализации пламени? Были ли у охраны все положенные средства пожаротушения? Если огонь так быстро прорвался на территорию склада, то была ли сделана вокруг него земляная "обваловка", на которой к тому же должна быть выкошена трава? По всем ли правилам была оборудована площадка для хранения боеприпасов? На все эти вопросы еще предстоит дать ответы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.

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