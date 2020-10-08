Захарова о США: Это не мы вмешиваемся в ваши выборы, это вы втягиваете весь мир в них

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад министерства внутренней безопасности США, посвященный выявлению основных угроз американской государственности.

И.о. главы этого американского ведомства заявил: «Россия может напрямую атаковать избирательную систему США и повлиять на предпочтения американских избирателей».

- Все время возникает вопрос: вы хотите сохранить и защитить свою электоральную систему от внешнего вмешательства, или вы хотите придумать повод для очередного ограничения деятельности России на целом ряде направлений, которые не связаны с вашими выборами? Зачем вы активно увязываете две эти темы? – обратилась к США с вопросом Мария Захарова. - Это не мы вмешиваемся в ваши выборы, это вы втягиваете весь мир в ваши электоральные процессы.

Она напомнила, что еще в конце сентября президент России Владимир Путин выступил с предложением восстановить российско-американское сотрудничество в области международной информационной безопасности, но ответ из Вашингтона так и не был получен.

Также Захарова отметила, что тема потенциального кибервмешательства России в предстоящие выборы президента США помогает кандидатам зарабатывать дополнительные очки в предвыборной гонке.

- На этом фоне поддерживать содержательный диалог с Вашингтоном становится все сложнее. Мы надеемся, что хотя бы после завершения предвыборных перепалок здравый смысл возобладает, и предметом консенсуса на Капитолийском холме станет не мифическая угроза российского вмешательства, а понимание необходимости, наконец, приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка, - добавила Захарова.

Отвечая на вопрос «КП», станет ли Москва использовать возможную смену власти не только в США, но и в других странах, для того, чтобы предпринять очередные попытки по освобождению россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, находящихся в заключении на территории США, Марии Лазаревой, незаконно удерживаемой в Кувейте, где 29 сентября умер правитель страны, и других, Мария Захарова заявила, что в случае с Вашингтоном следует дождаться завершения предвыборной кампании.

Марию Лазареву суд Кувейта приговорил к десяти годам тюрьмы.

- Предвосхищать их результаты не стоит, сначала нужно, чтобы они состоялись. Учитывая заявления, которые делают американские политические деятели, представители различных партий, нужно будет дождаться принятия ими их же собственных результатов, а потом уже заниматься практикой двусторонних отношений, - сказала дипломат.

Перед брифингом «КП» получила письменный ответ внешнеполитического ведомства нашей страны на аналогичный вопрос.

- Россия на плановой основе занимается вопросами соблюдения и защиты прав и свобод своих граждан за рубежом. Эта работа ведется постоянно и не связана с внутриполитической обстановкой в той или иной стране. – говорится в нем.

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