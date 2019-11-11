2019-11-11T22:26:15+03:00
В мире

Бизнесвумен из России Марию Лазареву приговорили в Кувейте к 15 годам тюрьмы и «каторжным работам»

В невиновности Марии уверены не только партнеры по бизнесу, но и известные в России, Великобритании и США политики и общественники
Юлия САЛЬНИКОВА
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Суд вынес Марии приговор Фото: KGL InvestmentСуд вынес Марии приговор Фото: KGL Investment
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В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы. Ее обязали выплатить крупный денежный штраф в 2,4 миллиона долларов. В тюрьме Мария должна будет заняться «каторжной работой». Приговора бизнесвумен ждала больше года, находясь в одной камере с ворами и убийцами. В прошлом Лазарева была успешный руководитель инвестиционных фондов. Из-за нестыковок в деле и подозрения на то, что материалы следствия сфабрикованы, о россиянке стали писать в том числе в зарубежных СМИ. По версии обвинения Мария кобы не выполнила условия госконтракта. Хотя по факту все обязанности перед заказчиком, Кувейтской портовой администрацией, компания выполнила в полном объеме. Но суд не принял документы, подтверждающие это. Дальше против Марии завели второе дело – по факту кражи денег инвесторов при проектировании другого хаба на Филиппинах. Компания, в которой работала Лазарева предоставила доказательство, что деньги, 500 миллионов долларов никуда не делись. Это тоже не помогло.

Историю Лазаревой называли в СМИ с русофобией. На защиту россиянки встали не только известные российские политики, но и граждане других стран: сын 44 президента США Нил Буш, супруга бывшего премьера Великобритании Шери Блэр, бывший глава британской Секретной разведывательной службы МИ-6 Сэр Джон Скарлетт.

- Ей надлежит вернуть 719 тысяч кувейтских динаров, а также выплатить штраф в размере 2,138 миллиона кувейтских динаров (более семи миллионов долларов) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны, - приводит постановление суда РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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