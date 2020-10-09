Все еще завидный жених: Михаилу Шуфутинскому помешали жениться на молодой любовнице

Михаил Шуфутинский неожиданно признался, что его женитьба на Светлане Уразовой сорвалась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не так давно вся страна радовалась за Михаила Шуфутинского. Он рассказал, что женился на молодой красавице-танцовщице Светлане Уразовой после 25 лет отношений. Однако в гостях у Ивана Урганта шансонье сделал признание, шокировав не только телеведущего, но и широкую общественность.

Михаил Шуфутинский во время шоу "Вечерний Ургант" неожиданно признался, что его женитьба на Светлане Уразовой сорвалась. Такое заявление он сделал после того, как Иван Ургант поздравил гостя со свадьбой. Как сообщил 72-летний Михаил Захарович, по документам он все еще свободный мужчина.

"У меня паспорт заграничный, а в нем печать ставить нельзя. Все, нас завернули", - огорошил шансонье. Сейчас он отложил решение свадебного вопроса до получения нового паспорта. Так что в настоящее время шансонье все еще завидный жених.

Правда, кольца Шуфутинский и его молодая избранница все равно носят. Певец подарил новой избраннице два кольца. На пальце Светланы красуется помолвочное и обручальное - оба с крупными драгоценными камнями. Более того, недавно у артиста появилось украшение, символизирующее начало его новой семейной жизни. Исполнитель показал на шее цепочку, усыпанную бриллиантами, на которой красуется кулон с первыми буквами имен влюбленных.

Певец без ума от 42-летней Светланы. Именно она стала причиной внезапного преображение шансонье. За последнее время он похудел больше, чем на 30 килограммов. А также помолодел.

Артист влюбился в юную танцовщицу 25 лет назад. Девушка работала в коллективе шансонье. Он тогда был женат на второй супруге Маргарите. "Я ее добивался много лет. Но я был женат, она мне категорически отказывала - практически во всем", - признался артист.

Однако после смерти жены Уразова окружила Михаила Захаровича заботой и любовью. Он признался, что именно Светлана помогла ему пережить горе. "В тот трудный момент, когда это со мной случилось, Светлана была рядом. И вспыхнуло чувство. Я надеюсь, что оно не иссякнет никогда, потому что это ощущение дает понять, что ты жив, что рядом с тобой находится близкий человек", - поделился Шуфутинский.