Аж сердечко екнуло: Шуфутинский не сводил глаз с молодой возлюбленной в платье с глубоким декольте

Михаил Шуфутинский не устает удивлять своих самых преданных поклонников. Король русского шансона в последнее время прекрасно выглядит. Он заметно похудел и помолодел. Поговаривают, причиной столь радикальных перемен во внешности 71-летнего любимца публики стал продолжительный роман с танцовщицей Светланой Уразовой.

Михаил Шуфутинский стал гостем одной из музыкальных премий в Москве. На мероприятии он появился со своей давней возлюбленной Светланой Уразовой. Они часто выходят в свет вместе, да и на концертах неразлучны.

43-летняя танцовщица шоу-балета "Атаман" мило улыбалась, а Михаил Захарович не сводил с нее влюбленных глаз. Молодая женщина выглядела невероятно счастливой рядом со знаменитым артистом.

Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О личной жизни музыкант не говорит. Боится спугнуть счастье. "Нам хорошо вместе, это главное, а остальное не должно никого касаться!", - признавался он в одном из интервью.

Ранее Михаил Шуфутинский сообщал, что в его жизни была лишь одна любимая женщина - супруга Маргарита. Вместе они прожили более 40 лет. В 2015 году она скончалась в Лос-Анджелесе. Певец впал в продолжительную депрессию, и спасти его от уныния смогла только новая любовь. "Михаила поддерживают его дети, внуки, семья. Также поклонники по всей стране о нем не забывают. Ну и эта девушка также старается быть рядом", - рассказывала Нелли Кобзон в эфире программы "Ты не поверишь!".

Конечно, артисту нужна хозяйка, которая бы присматривала за особняками певца - двухэтажным коттеджем площадью 913 кв. м в Подмосковье, а также поместьем в стиле ранчо в Лос-Анджелесе. Однако пока вдовец не спешит жениться.