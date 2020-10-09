Пока Куранты молчат на Спасской, вы можете услышать их на сайте «Комсомолки»!

Александр Гамов выглядывает из циферблата Курантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...Не мо-гу!

Ни-как!

Никак не могу себе представить, чтобы замолчала Спасская башня...

(см. «Почему останавливают куранты: главные часы страны будут исполнять полный куплет Гимна»)

Часы - стоят!

Как и обещали в Кремле, с 00.00 9 октября.

Куранты - больше не колоколят! (Неужели и у них тоже - «карантин»?)

...А я же только вчера так легко поднимался по «Ступенькам Истории» на 10-й ярус - на самую кремлевскую звонницу.

Чтобы ещё и ещё раз испытать восторг от того, как напрягаются - вот они, прямо перед глазами! - жилы-тросы музыкального барабана... За мгновение до момента, когда молотки-молодцы весело и бодро начнут вызванивать, как того требует «кремлевская партитура», крещендо (итал. crescendo, буквально - «увеличивая») - музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука. - А.Г.)

Один из колоколов Курантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Где все это?

Главный символ Кремля - на ремонте.

Даже седая брусчатка Красной площади теперь вместе со мною вздыхает... Горько и тоскливо.

Ни перезвона тебе четвертей - каждые 15 минут, ни чеканных почасовых ударов...

И потом - колокольных переборов первых нот Государственного Гимна...

Всего 12 колоколов. А как много - в их певучих звуках!

И волшебная Зимняя Сказка: С Новым Годом! Бом!

...Бом! И Гордость за Великую и Неповторимую - вечно Победную Историю только твоего Отечества. Бом!

...Бом! И сладкое ожидание ещё нецелованной Любви: «Встретимся у Спасской». Бом!

Механизм Курантов требует регулярного обслуживания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Друзья! А что, если...

Короче, я придумал, как пережить это «безвременье» - до того момента, как и часы снова пойдут, и Куранты зазвонят.

Нам обещают, что это произойдёт 4 ноября.

А пока - все эти «бескурантные» недели - вы можете наслаждаться боем колоколов со Спасской башни Московского Кремля прямо вот здесь, на нашем многомиллионном сайте, который, кстати, ну - всегда нас спасает в любое «безвременье».

Давайте начнём.

Вот - прямо сейчас!

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