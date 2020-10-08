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Почему останавливают куранты: главные часы страны будут исполнять полный куплет Гимна

Обозреватель kp.ru Александр Гамов выяснил подробности предстоящей реставрации
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
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Куранты на Спасской башне Кремля.

Куранты на Спасской башне Кремля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как уже сообщал отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации, «в связи с дооснащением звонницы курантов Спасской башни Московского Кремля новыми колоколами и последующей настройкой их звучания», с 00.00 9 октября 2020 г. часы и колокольный бой... будут отключены». До окончания работ.

Сразу возникает вопрос... Почему решили «остановить на ремонт» один из главных символов Кремля?

Еще в 2017-м встал вопрос о том, что - необходимо усовершенствовать звуковые характеристики Курантов. Тогда же и появилось предложение изготовить и установить на звоннице Спасской башни колокола, которые бы точно «попадали в ноты», чтобы музыкальная тема звучала нормально.

И уже к началу 2020 года были отлиты колокола, которые соответствуют тем требованиям, которые специалисты предъявляют к звоннице Спасской башни, к музыкальным механизмам.

Более того - колокола были проверены на точность попадания в ноты.

Сколько их всего - этих новых колоколов? 12. И они, конечно же, также будут исполнять Гимн России.

Журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов на одном из ярусов Спасской башни Кремля.

Журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов на одном из ярусов Спасской башни Кремля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поднять колокола на звонницу, на 10-й ярус - это только полдела. На отметку 63 метра! Туда пешком-то забраться не так просто... Я поднимался несколько раз.

Для подъема колоколов будут использованы специальные механизмы.

Параллельно модернизируется система приводов - этим занимаются профильные институты - типа «НИИЧаспрома». Совершенствуется и система передачи, скажем так, - с музыкального механизма на колокола звонницы.

Да, я их тоже там, на верхотуре, наблюдал - там такие тросы, которые тянутся к колоколам. Точнее, к молоткам, именно они в определённые моменты бьют по колоколам.

Кстати, молотки тоже будут заменены.

Дело в том, что, в отличие от церковных колоколов, эти не имеют языка внутри себя, у них механизм сделан принципиально по-другому, то есть, молоток ударяет по внешней юбке колокола.

А что будет со старинными колоколами, которые также стоят, но не работают, на законнице? Скорее, это - музейные экспонаты.

Музыкальный барабан с мелодией гимна России Александрова в механизме Курантов.

Музыкальный барабан с мелодией гимна России Александрова в механизме Курантов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Именно там находится и уникальный колокол, который Петр Первый заказал еще во время своего визита в Европу. в Голландию. (Это - так называемое Великое посольство.) И там - на юбке колокола, с наружной стороны, отлита дата его изготовления – 1698 год.

И когда же заработают новые куранты?

Даст Бог, это произойдёт 4 ноября этого. И мы услышим не просто перезвон колоколов, то есть, фрагмент, отдалённо напоминающий Гимн России. Будет исполняться полноценный музыкальный куплет.

В любом случае, эту работу можно будет оценить через месяц.

Так что - ждём премьеру.

ИЗ БИОГРАФИИ КУРАНТОВ

А похоронный марш в 1932-м отменил Сталин

Знаменитые Куранты установили и модернизировали на Спасской башне Кремля в 1852 году.

Часовой механизм весит 25 тонн и состоит из нескольких тысяч деталей. Кремлёвские часовщики каждые три года проверяют все механизмы, чистят шестерни и пружины...

Останавливали Куранты несколько раз, как правило, для ремонтно-реставрационных работ на часовом или музыкальном механизме.

Первая остановка в двадцатом веке – 1911 год, перед празднованием столетия изгнания Наполеона из Москвы, из России. А через полтора месяца башенные часы снова «запели».

В то время колокола вызванивали марш Преображенского полка и мелодию молитвы «Коль славен наш Господь в Сеоне…».

Музыка была утверждена лично императором Николаем Первым в 1852 году.

И Куранты исправно пели эти мелодии вплоть до ноября 1917 года, когда во время революции Кремль обстреляли из артиллерии. В Спасскую башню попало несколько снарядов. Пострадал один из четырех циферблатов и механизм на уровне 8-9 ярусов.

Часы замолчали. И только в конце весны 1918 года они начали отсчет нового времени – времени Советской власти.

А к середине августа того же года и мелодию заиграли другую: фрагменты из революционного гимна «Интернационал» и песни «Вы жертвой пали в борьбе роковой…». Советские мастера всего за 10 дней сняли с музыкальных барабанов старые колки и завели новые.

Ненадолго останавливали часы в 1932-м. Приблизительно на неделю, когда по указанию секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина из «репертуара» часов изъяли фрагменты про жертв, заметив, что негоже часам играть похоронный марш.

В 1937-м москвичи стали замечать, что часы Спасской башни стали работать с некоторым скрипом и даже отставать в ходе. Оказалось, в механизме износились шестеренки, а другие детали попортила ржавчина. Встал вопрос о комплексной реставрации Курантов.

А через год взялись и за музыкальный механизм. К тому времени возросли и требования к качеству музыкального исполнения: в мелодии «Интернационала» явно не хватало некоторых нот, то есть, нужных колоколов. Отлить и установить новые собирались к 1941 году, но помешала война.

Вернулись к реставрации Курантов только в 1944 году, когда советская армия уверенно гнала фашистов к их полному разгрому. Но теперь изменилась и музыкальная концепция: решено было, чтобы Куранты вызванивали уже новый гимн СССР – тот самый, музыку которого написал Александр Александров, а слова – Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан. Однако, эта попытка запустить механизм не увенчалась успехом.

Новые работы начались уже в 1970-х годах прошлого века. Стояла задача не только отремонтировать часовой механизм, но и добиться нормального звучания Гимна СССР.

В 1974 году Куранты остановили. 100 дней продолжалась реставрация и реконструкция часов. Но вот заставить их музыкально спеть гимн СССР так и не удалось! Просто рок какой-то преследовал эту мелодию! В 1996 году, когда СССР уже перестал существовать, новые демократическая (капиталистическая) власть решила: ну, и не нужна нам александровская мелодия! Пусть часы выпевают классику – «Славься!» русского композитора Глинки и Преображенский марш.В этот раз реставраторы уложились в 20 дней! Кстати, к тому времени музыку вызванивали уже не колокола, а плоские бронзовые пластины-билы.

Однако, уже через два года стало понятно, что новой остановки Курантов не избежать: обследование показало негативную реакцию механизма приводов курантов - на эти самые пластины. (Нагрузка на барабан возросла в 10 раз!) Пришлось срочно вернуться к старому проверенному способу воспроизведения музыки – колоколам.

И вот в 2000 году обновленные куранты с колоколами запели… тот самый, александровский гимн, вернувший свой статус государственного!

Следующим серьезным ремонтом на Спасской башне стала реставрация, которая проходила в 2014-м - 2015 годах. Тогда реставрировали саму башню, ну, и часы – тоже. Механизм остановили, разобрали полностью, оттестировали все детали, были обновлены циферблат, стрелки, приводы...

Теперь вся надежда - на ноябрь 2020-го!

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