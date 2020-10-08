Почему останавливают куранты: главные часы страны будут исполнять полный куплет Гимна

Куранты на Спасской башне Кремля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как уже сообщал отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации, «в связи с дооснащением звонницы курантов Спасской башни Московского Кремля новыми колоколами и последующей настройкой их звучания», с 00.00 9 октября 2020 г. часы и колокольный бой... будут отключены». До окончания работ.

Сразу возникает вопрос... Почему решили «остановить на ремонт» один из главных символов Кремля?

Еще в 2017-м встал вопрос о том, что - необходимо усовершенствовать звуковые характеристики Курантов. Тогда же и появилось предложение изготовить и установить на звоннице Спасской башни колокола, которые бы точно «попадали в ноты», чтобы музыкальная тема звучала нормально.

И уже к началу 2020 года были отлиты колокола, которые соответствуют тем требованиям, которые специалисты предъявляют к звоннице Спасской башни, к музыкальным механизмам.

Более того - колокола были проверены на точность попадания в ноты.

Сколько их всего - этих новых колоколов? 12. И они, конечно же, также будут исполнять Гимн России.

Журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов на одном из ярусов Спасской башни Кремля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поднять колокола на звонницу, на 10-й ярус - это только полдела. На отметку 63 метра! Туда пешком-то забраться не так просто... Я поднимался несколько раз.

Для подъема колоколов будут использованы специальные механизмы.

Параллельно модернизируется система приводов - этим занимаются профильные институты - типа «НИИЧаспрома». Совершенствуется и система передачи, скажем так, - с музыкального механизма на колокола звонницы.

Да, я их тоже там, на верхотуре, наблюдал - там такие тросы, которые тянутся к колоколам. Точнее, к молоткам, именно они в определённые моменты бьют по колоколам.

Кстати, молотки тоже будут заменены.

Дело в том, что, в отличие от церковных колоколов, эти не имеют языка внутри себя, у них механизм сделан принципиально по-другому, то есть, молоток ударяет по внешней юбке колокола.

А что будет со старинными колоколами, которые также стоят, но не работают, на законнице? Скорее, это - музейные экспонаты.

Музыкальный барабан с мелодией гимна России Александрова в механизме Курантов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Именно там находится и уникальный колокол, который Петр Первый заказал еще во время своего визита в Европу. в Голландию. (Это - так называемое Великое посольство.) И там - на юбке колокола, с наружной стороны, отлита дата его изготовления – 1698 год.

И когда же заработают новые куранты?

Даст Бог, это произойдёт 4 ноября этого. И мы услышим не просто перезвон колоколов, то есть, фрагмент, отдалённо напоминающий Гимн России. Будет исполняться полноценный музыкальный куплет.

В любом случае, эту работу можно будет оценить через месяц.

Так что - ждём премьеру.

ИЗ БИОГРАФИИ КУРАНТОВ

А похоронный марш в 1932-м отменил Сталин

Знаменитые Куранты установили и модернизировали на Спасской башне Кремля в 1852 году.

Часовой механизм весит 25 тонн и состоит из нескольких тысяч деталей. Кремлёвские часовщики каждые три года проверяют все механизмы, чистят шестерни и пружины...

Останавливали Куранты несколько раз, как правило, для ремонтно-реставрационных работ на часовом или музыкальном механизме.

Первая остановка в двадцатом веке – 1911 год, перед празднованием столетия изгнания Наполеона из Москвы, из России. А через полтора месяца башенные часы снова «запели».

В то время колокола вызванивали марш Преображенского полка и мелодию молитвы «Коль славен наш Господь в Сеоне…».

Музыка была утверждена лично императором Николаем Первым в 1852 году.

И Куранты исправно пели эти мелодии вплоть до ноября 1917 года, когда во время революции Кремль обстреляли из артиллерии. В Спасскую башню попало несколько снарядов. Пострадал один из четырех циферблатов и механизм на уровне 8-9 ярусов.

Часы замолчали. И только в конце весны 1918 года они начали отсчет нового времени – времени Советской власти.

А к середине августа того же года и мелодию заиграли другую: фрагменты из революционного гимна «Интернационал» и песни «Вы жертвой пали в борьбе роковой…». Советские мастера всего за 10 дней сняли с музыкальных барабанов старые колки и завели новые.

Ненадолго останавливали часы в 1932-м. Приблизительно на неделю, когда по указанию секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина из «репертуара» часов изъяли фрагменты про жертв, заметив, что негоже часам играть похоронный марш.

В 1937-м москвичи стали замечать, что часы Спасской башни стали работать с некоторым скрипом и даже отставать в ходе. Оказалось, в механизме износились шестеренки, а другие детали попортила ржавчина. Встал вопрос о комплексной реставрации Курантов.

А через год взялись и за музыкальный механизм. К тому времени возросли и требования к качеству музыкального исполнения: в мелодии «Интернационала» явно не хватало некоторых нот, то есть, нужных колоколов. Отлить и установить новые собирались к 1941 году, но помешала война.

Вернулись к реставрации Курантов только в 1944 году, когда советская армия уверенно гнала фашистов к их полному разгрому. Но теперь изменилась и музыкальная концепция: решено было, чтобы Куранты вызванивали уже новый гимн СССР – тот самый, музыку которого написал Александр Александров, а слова – Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан. Однако, эта попытка запустить механизм не увенчалась успехом.

Новые работы начались уже в 1970-х годах прошлого века. Стояла задача не только отремонтировать часовой механизм, но и добиться нормального звучания Гимна СССР.

В 1974 году Куранты остановили. 100 дней продолжалась реставрация и реконструкция часов. Но вот заставить их музыкально спеть гимн СССР так и не удалось! Просто рок какой-то преследовал эту мелодию! В 1996 году, когда СССР уже перестал существовать, новые демократическая (капиталистическая) власть решила: ну, и не нужна нам александровская мелодия! Пусть часы выпевают классику – «Славься!» русского композитора Глинки и Преображенский марш.В этот раз реставраторы уложились в 20 дней! Кстати, к тому времени музыку вызванивали уже не колокола, а плоские бронзовые пластины-билы.

Однако, уже через два года стало понятно, что новой остановки Курантов не избежать: обследование показало негативную реакцию механизма приводов курантов - на эти самые пластины. (Нагрузка на барабан возросла в 10 раз!) Пришлось срочно вернуться к старому проверенному способу воспроизведения музыки – колоколам.

И вот в 2000 году обновленные куранты с колоколами запели… тот самый, александровский гимн, вернувший свой статус государственного!

Следующим серьезным ремонтом на Спасской башне стала реставрация, которая проходила в 2014-м - 2015 годах. Тогда реставрировали саму башню, ну, и часы – тоже. Механизм остановили, разобрали полностью, оттестировали все детали, были обновлены циферблат, стрелки, приводы...

Теперь вся надежда - на ноябрь 2020-го!