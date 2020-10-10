От Майка Тайсона до Пэрис Хилтон: кто из мировых звезд побывал за решеткой

Майк Тайсон Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все лето наши обыватели жили в ожидании очередной порции новостей из зала суда, где проходили слушания по делу актера Михаила Ефремова, устроившего страшное ДТП, в результате которого погиб человек.

Напомним, что суд признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии, а также к лишению водительских прав на три года после освобождения.

В современной России суд над Ефремовым, также как и над футболистами Павлом Мамаевом и Александром Кокориным, стал прецедентным: ведь прежде многим нашим знаменитостям удавалось замять подобные дела.

Звезды Голливуда - тоже далеко не святые, и некоторые из них не понаслышке знают, каково это - мотать срок.

Михаила Ефремова никто так не поймет, как американский актер Мэттью Бродерик, супруг Сары Джессики Паркер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НА АВТО

Михаила Ефремова никто так не поймет, как американский актер Мэттью Бродерик, супруг Сары Джессики Паркер. В 1987 году он отправился на отдых в Северную Ирландию, где попал в страшную автоаварию. На арендованном BMW актер случайно выскочил на встречку, где столкнулся с проезжавшей Volvo, пассажиры которой - 28-летняя Анна Галлагер и ее 63-летняя мать - погибли на месте.

- Я не помню того дня. Я даже не могу вспомнить, как встал утром, как застелил постель. Первое мое воспоминание – я проснулся в больнице со странным ощущением. - оправдывался тогда Бродерик. В той аварии он отделался переломом ноги.

Актер мог получить до пяти лет тюрьмы, но все обошлось штрафом в $175 и обвинением в неосторожной езде.

Любовью к пьяной езде прославилась светская львица Пэрис Хилтон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любовью к пьяной езде прославилась светская львица Пэрис Хилтон. Актрису неоднократно штрафовали за вождение в нетрезвом виде. А в 2007 году и вовсе приговорили к 1,5 месяцам тюрьмы. Но в заключении блондинка провела чуть меньше месяца. После ареста Пэрис пересмотрела свое отношение к жизни и больше не попадала за решетку.

Еще одной автохулиганкой является актриса Линдси Лохан. Игравшая когда-то милых девчушек, повзрослев, Лохан пристрастилась к выпивке и наркотикам. Полиция не раз ловила ее пьяной за рулем, выписывала штрафы и приговаривала к испытательным срокам. В какой-то момент терпение правоохранительных органов лопнуло, и в 2007 году суд впервые отправил актрису на сутки за решётку, обязав также выполнять исправительные работы. Но это не отрезвило Лохан. В 2010 году за нарушение ПДД в пьяном виде ее посадили в тюрьму сроком на 3 месяца, еще столько же она провела в специальном реабилитационном центре.

В 2010 году за нарушение ПДД в пьяном виде Лохан посадили в тюрьму сроком на 3 месяца, еще столько же она провела в специальном реабилитационном центре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕПРАВИЛЬНАЯ ТРАВА

С наркотиками в мире кино и шоу-бизнеса знакомы неплохо. Свидетельство тому – история жизни комика Тима Аллена. 25-летнего парня задержали в аэропорту за контрабанду почти килограмма кокаина.

Будущий голос диснеевских мультперсонажей решил больше не рисковать – ему грозило пожизненное тюремное заключение – и признал себя виновным в преступлении, заодно назвав следствию имена 20 драгдилеров. В итоге суд отправил Аллена в тюрьму на 5 лет, из которых он отсидел половину срока. До сих пор актер уверен, что именно во время пребывания в местах не столь отдаленных в нем и проснулся талант комика.

Обладатель «Золотого глобуса» и покоритель женских сердец Роберт Дауни-младший раньше вел антиобщественный образ жизни. В 1990-е годы актер злоупотреблял алкоголем и наркотиками и в течение многих лет жил от ареста до ареста. Его задерживали за хранение кокаина, героина и марихуаны. Периодически Дауни-младший отправлялся на лечение в реабилитационный центр, но ничего не помогало.

В итоге Роберт отмотал два срока. Сначала его приговорили к трем годам условно. Но когда он не пришел сдавать анализы для определения наркотических веществ в крови, суд отправил его за решетку на полгода.

Через три года история повторилась, и из-за наркотиков Роберт Дауни-младший провел в тюрьме целый год. После этого он взялся за ум и актерскую карьеру.

Обладатель «Золотого глобуса» и покоритель женских сердец Роберт Дауни-младший раньше вел антиобщественный образ жизни. В 1990-е годы актер злоупотреблял алкоголем и наркотиками и в течение многих лет жил от ареста до ареста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СЕКС И ДОМОГАТЕЛЬСТВА

Самым знаменитым голливудским сидельцем рискует стать американский продюсер Харви Вайнштейн. Его уже приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие. В харрасменте и изнасилованиях одного из самых могущественных людей в Голливуде обвинили почти 80 женщин.

Компанию Вайнштейну в неуемной тяге к прекрасному полу составил в начале 1990-х годов знаменитый боксер Майк Тайсон. В 1992 году его приговорили к шести годам лишения свободы за изнасилование 18-летней участницы конкурса красоты. Отсидел «железный Майк» половину срока, его выпустили за хорошее поведение.

Самым знаменитым голливудским сидельцем рискует стать американский продюсер Харви Вайнштейн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но и до тюрьмы Тайсон не был законопослушным гражданином. Первый раз его арестовали в 12 лет за кражу кошелька, а все его криминальное досье насчитывает более 40 арестов и задержаний.

Небо в клеточку вот уже много лет грозит в США режиссёру Роману Полански. В 1977 году его арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Режиссер думал, что получит условный срок, если будет сотрудничать со следствием. Но когда перед ним замаячила тюрьма, Полански перед вынесением приговора сбежал из США. В итоге дело Полански остается открытым уже более 40 лет, и вот уже почти полвека режиссер избегает ступать на американскую землю.

Небо в клеточку вот уже много лет грозит в США режиссёру Роману Полански. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ШКОЛЬНАЯ ШПАНА

Перед тем, как стать успешным актером, Марк Уолберг прославился как знатный хулиган. Уже в 14 лет он попал в поле зрения полиции, когда швырял камни в сверстников-афроамериканцев и выкрикивал расистские оскорбления в их адрес. Через два года Уолберг напал на пожилого вьетнамца, которого он забил чуть ли не насмерть деревянной палкой. Когда на место прибыл наряд полиции, Марк попытался скрыться. Путь ему преградил прохожий, которого Уолберг ударил с такой силой, что мужчина ослеп на один глаз.

Криминальная история Уолберга включает в себя 25 приводов в полицию, а также два года тюрьмы за ограбление аптеки и попытку убийства в состоянии наркотического опьянения. В тюрьме Марку не особо понравилось, поэтому там он вел себя хорошо и вышел досрочно. По достижению 19-летнего возраста Уолберг остепенился и после этого не попадал в серьезные передряги.

Абсолютным рекордсменом по количеству тюремных сроков является усач Дэнни Трехо. С детства будущий актер попадал в неприятности и имел большие проблемы с законом. 12-летнего Трехо полиция держала всегда в поле своего зрения, поскольку тот торговал наркотиками. Как признавался сам Дэнни, ему довелось побывать во всех тюрьмах Калифорнии. В общей сложности он провел за решеткой почти 11 лет. После одной из отсидок он принял участие в реабилитационной программе «12 шагов», которая помогла ему избавиться от наркозависимости и начать новую жизнь.

Абсолютным рекордсменом по количеству тюремных сроков является усач Дэнни Трехо. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ХУЛИГАН ПО ЖИЗНИ

Звание главного бунтаря Голливуда можно по праву присудить Мартину Шину. К своим 80 годам он плюсует почти 70 арестов, это больше чем у кого бы то ни было из числа покорителей Голливудских холмов. В списке правонарушений Шина - гражданское неповиновение, незаконное проникновение на чужую территорию, нарушение спокойствия и многое другое. Один из последних арестов Шина произошел в 2007 году за незаконное проникновение на территорию ядерного испытательного полигона в Неваде.

Шин хорошо известен как общественный деятель. Он участвовал в антивоенных акциях протеста и митингах в защиту прав человека.