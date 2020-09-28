Майк Тайсон впервые в своей жизни проголосует на президентских выборах

54-летний Майк Тайсон впервые пойдет голосовать Фото: EAST NEWS

54-летний американский боксеh Майк Тайсон признался в своем Твиттере, что 3 ноября этого года он впервые в своей жизни проголосует на президентских выборах.

- Эти выборы будут первым моим голосованием. Я никогда не думал, что смогу это сделать из-за своего уголовного прошлого. Я горжусь тем, что наконец проголосую. – написал он в Твиттере, добавив также ссылку, перейдя по которой незарегистрированные избиратели смогут зарегистрироваться для голосования.

В 1992 году Железный Майк – легенда мирового бокса – были приговорен к 6 годам тюремного заключения за изнасилование. Половину срока он провел за решеткой.

Судимость лишала его права голоса. Но в 2019 году в штате Невада, на территории которого проживает Тайсон, был принят закон, позволяющий имеющим судимость, но отбывшим свой тюремный срок, восстановить право избирать.Пока что Тайсон публично не поддержал ни одного из кандидатов в президенты США.