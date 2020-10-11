«Неужели мы худшие?»: Ольга Бузова расстроилась из-за последнего места в выпуске «Ледникового периода»

Ольга Бузова поблагодарила Илью Авербуха за поддержку после низких оценок жюри. Фото: Instagram.com

Во втором выпуске «Ледникового периода» 34-летняя телезвезда Ольга Бузова и 31-летний фигурист Дмитрий Соловьев катались под песню «Сансара» Басты. Жюри поставила пару на последнее место – судейская коллеги во главе с Татьяной Тарасовой оценила их выступление более низкими баллами, чем других участников шоу. Ребят обвинили в затянувшейся паузе во второй части номера. Продюсер проекта Илья Авербух не смог сдержать эмоций и объяснил жюри, что пауза была просто необходима – это режиссерское решение номера.

Ольга Бузова - перфекционист, поэтому расстроилась из-за оценок жюри. Бузова объяснила задумку своего танца на своей странице в социальных сетях: «Номер о первой и чистой любви двух подростков, которые впервые испытывают эти светлые чувства. Когда хочется гулять, обниматься, есть мороженку, встречаться в кафе, наслаждаться друг другом, и любоваться ночами напролет звездным небом. Это история о паре влюбленных, у которой уже есть своя песня, и они наслаждаются друг другом под нее. Но в какой-то момент молодой человек куда-то исчезает. А вместе с ним уходит из жизни моей героини и музыка – их музыка. Наступает тишина в ее жизни, опускаются руки, и в голову начинают лезть мысли о том, что он не вернется. Но вдруг, спустя время, снова появляется музыка и отказывается, что Дима отлучался, чтобы принести мне цветочек. А я уже столько успела себе накрутить… Пауза в номере была необходима, чтобы передать состояние, когда кажется, что рухнул и ушел из-под ног мир, ушла музыка. А не потому что я устала или мне захотелось посидеть на льду. Эта пауза была нужна нам по задумке режиссера и тренеров. К сожалению, вы уже знаете, что в этой программе наша с Димой пара заработала меньше всего баллов, и мы оказались на последнем месте. Илья Авербух, спасибо, что вступился за нас».

Ольга Бузова с партнером Дмитрием Соловьевым по оценкам зрителей — первые. Фото: кадр «Ледникового периода».

Бузова - человек эмоциональный, поэтому расстроилась сильно: «Неужели мы худшие, неужели мы не раскрыли задумку номера, неужели даже актерски мы не отыграли и не заслужили ни одной высшей оценки… Много до сих пор в голове. Но это уже прошлое, в данный момент мы готовим уже пятый номер!»

У Ольги Бузовой в Инстаграм 21 миллион 900 тысяч подписчиков, которые, по результатам голосования и во втором выпуске «Ледникового периода», вновь признали ее пару с Соловьевым – лучшей. Отрыв от соперников высок. Так что о присутствии Оли в телепроекте можно не переживать – она еще покажет лучший результат, а миллионная армия фанатов будет выводить ее в лидеры зрительского голосования.

В Инстаграм Бузовой на данный момент два комментария собрали больше всего голосов подписчиков. Первый в поддержку звезды экрана: «Хитрые, поставили Бузову в конце, чтобы рейтинги поднять. Если бы их первыми показали с такими оценками, то многие бы переключили». И второй – для равновесия в адрес Ольги: «Да вы толком и не катаетесь – ваш партнер все время вас таскает». Но все же высоких оценок стараний Бузовой на льду больше, так как люди понимают – это только начало. Анастасия Кудрявцева пишет: «Очень красиво. Только очень неприятно, что балы вам занижают – это очень заметно».

Партнер Дмитрий Соловьев поддержал партнершу Бузову: «И в спорте бывают падения, а нам еще столько всего хочется рассказать и показать. Работаем». Ольга отозвалась фирменным девизом: «Дальше - больше».