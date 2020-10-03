«Это не моя стихия, я ртом работаю»: За кулисами шоу «Ледниковый период» участники объяснили, как готовятся к премьере

Ольга Бузова поделилась впечатлениями от выхода на лед Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Ледниковый период» возвращается после нескольких лет паузы. Организаторы шоу постарались собрать максимально звездный кастинг, чтобы зрителю было интересно наблюдать не только за грациозным катанием профессионалов, но и за неуклюжими перемещениями артистов на льду. В преддверие премьеры «КП» представляет первые впечатления участников шоу от выхода на лед.

Роман КОСТОМАРОВ, фигурист, олимпийский чемпион

«Я следил за тем, как катается моя жена Оксана (Домнина — в паре с Вольфгангом Черни) . Конечно, это лишь первый выпуск, первая программа, поэтому волнение присутствует. Но все равно грубых ошибок не было. Главный соперник тут — мы сами; как и в профессиональном спорте, тут важнее всего справиться с волнением. И сделать то, что мы и так умеем делать»

Регина ТОДОРЕНКО, телеведущая

«Не поверите, но на лед я вышла впервые два месяца назад! И не стояла на коньках до этого лет 15. Пару раз в Одессе каталась очень давно. И стоять сейчас на льду с олимпийским чемпионом (Романом Костомаровым) — большая честь и ответственность. Все очень сложно. Каждый шаг — подвиг, особенно для человека, который не умеет кататься. Это не моя стихия, я ртом работаю, а вот ногами пока тяжело»

Регина Тодоренко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Илья АВЕРБУХ, хореограф, продюсер проекта

«Алине (соведущая Алексея Ягудина - Авт.) пока непросто перед камерой, но она очень старается. Начала работать с педагогами по вокалу. И хочется ее поддержать. Уверен, что с каждой передачей, с каждым новым выпуском она будет вести шоу все лучше. Вчера, например, до 12 часов ночи сидела здесь и учила текст. Закалка, которая дана на катке, перфекционизм Этери Тутберидзе (тренера фигуристки) прослеживается и на съемках. Думаю, что сейчас наша задача — поддержать Алину»

Илья Авербух Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга БУЗОВА, телеведущая, блогер

«После первого выступления хочется спросить: А можно еще раз повторить? Почему только один шанс, одна жизнь? Меня очень часто критикуют и почему-то думают, что меня это цепляет. Да, обидно. Но самый жесткий критик — это я сама. Был стресс, нервы, так что как я выступила — сказать не могу. Это совсем другой мир. Иногда я даже дыхание теряла».

Дмитрий СОЛОВЬЕВ, фигурист, олимпийский чемпион

«Оля очень старается. Но когда я увидел ее первый раз на льду — испугался. Она даже не ехала по льду. Передвигалась по льду, не поднимая ноги. Это был силуэт скрюченной фигуры, издалека я даже не узнал, кто это. И даже немного закатил глаза. А когда мы начали кататься, сразу понял, что в ней столько упертости — мы сработаемся»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Татьяна Тотьмянина — Вячеслав Чепурченко

Ольга Паутова — Максим Шабалин

Надежда Михалкова — Максим Маринин

Елена Ильиных — Влад Топалов

Маргарита Дробязко — Владимир Маркони

Регина Тодоренко — Роман Костомаров

Оксана Домнина — Вольфган Черни

Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев

Ирина Пегова — Алексей Тихонов

Татьяна Волосожар — Евгений Пронин

Мария Луговая — Повилас Ванагас

Мария Петрова — Дмитрий Сычев

Ольга Кузьмина — Александр Энберт

Екатерина Боброва — Влад Соколовский

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.20