Джейн Фонда откровенно рассказала о сексе в своей жизни

Актриса Джейн Фонда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудская актриса Джейн Фонда сейчас востребована как никогда: она снимается в кино, пишет книги, занимается общественной деятельностью и участвует в качестве эксперта и приглашенного гостя в ток-шоу.

Ее любят не только за талант и красоту, но и за откровенность. Кажется, что вопроса, который может поставить телезвезду в тупик, просто нет.

- Вы занимаетесь сумасшедшим сексом сейчас, когда вам 82 года? – спросил ведущая одного из ток-шоу.

- Что вы?! Нет, уже давно нет, - не задумываясь и ничуть не смущаясь, ответила Фонда.

Не так давно актриса призналась, что поставила крест на личной жизни и отказалась от свиданий.

- У меня было много секса в прошлом, но сейчас просто нет на это времени, - продолжила актриса. – Всему свое время, сейчас у меня другие приоритеты.

Джейн Фонда трижды была замужем. Сначала за французским режиссером Роже Вадимом. Второй раз за общественным активистом Томом Хайденом. Третьим супругом звезды был магнат Тед Тернер.

Джейн Фонда с первым супругом Роже Вадимом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со вторым мужем Томом Хайденом, 1979 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если говорить о моей сексуальной жизни, то я жалею только об одном, о Марвине Гэе, - говорит Джейн Фонда. – Надеюсь, вы понимаете, о чем я (певец и музыкант страдал от кокаиновой зависимости – Прим. ред.). Когда мы с ним познакомились, я была замужем, а после развода уже не думала о нем.

Легенда соул-музыки Марвин Гэй. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас телезвезда одна, но при этом счастлива. У нее нет постоянного партнера, но есть много друзей мужского пола, с которыми она общается и весело проводит время.

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