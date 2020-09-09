Джейн Фонда поставила крест на личной жизни

Джейн Фонда решила завязать с личной жизнью в 82 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудская актриса Джейн Фонда стала популярна в нашей стране еще во времена СССР. С голубых экранов она призывала всех советских женщин заниматься аэробикой.

Спортсменка, фотомодель и актриса всегда была в центре мужского внимания. Фонде приписывали многочисленные романы и интрижки, но официально она была замужем три раза.

Первым ее мужем был французский режиссер Роже Вадим. Он снял Джейн в эротическом фильме «Барбарелла». Брак продержался 8 лет. Второй раз актриса вышла замуж за общественного активиста Тома Хайдена. Вместе они прожили 17 лет. Третьи супругом звезды был киномагнат Тед Тернер, но и с ним она не обрела счастья, подав на развод, узнав об измене мужа.

Теперь, когда голливудской диве исполнилось 82 года, она заявила, что больше не будет встречаться с мужчинами. Но, разумеется, это не будет касаться деловых контактов.

Фонда решила тратить больше время на себя, своих родных, на работу и увлечения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Эта часть моей жизни ушла, - рассказала актриса. – Не хочу брать на себя новые обязательства, поэтому больше на свидания ходить не собираюсь.

При этом Джейн Фонда заверяет, что она очень счастлива. У нее есть все, о чем может мечтать женщина – время на себя, своих родных, на работу и увлечения. Актрису по-прежнему приглашают на съемки. Она пишет книги и занимается общественной деятельностью.

Фонда никогда не скрывала, что несколько раз пользовалась услугами пластических хирургов. Но сейчас с этим покончено. Актриса уверена, что больше не будет ложиться под нож врачей.

Она намерена еще больше заниматься спортом, правильно питаться, много медитировать и чаще улыбаться. По ее мнению, это и есть залог не только красоты и сексуальности, но и счастливой жизни.

- Важно не сожалеть о том, что было, - говорит актриса. – Из любой ситуации нужно извлекать позитивный опыт.