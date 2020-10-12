Станислав Черчесов: Нам не удалось во втором тайме поддержать темп

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на матче группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными командами России и Турции. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В воскресенье сборная России по футболу проводила свой третий матч Лиги наций в этом году. Первые два с Сербией дома (3:1) и в гостях против Венгрии (3:2) команда Станислава Черчесова выиграла. А вот третий матч с Турцией оказался более драматичным.

В первом тайме сборная России вела игру, и Антон Миранчук забил отличный гол. Но во втором игра перевернулась, турки сравняли счет и имели еще несколько голевых моментом, при этом попали в штангу и перекладину. Станислав Черчесов после матча сказал, что счет закономерен, а потом прокомментировал такие разные таймы.

- На таком уровне, с командой Турции, у которой очень много техничных, организованных игроков, 90 минут доминировать тяжело. Не только нам, как бы этого не хотелось, но и немцам это не удалось в прошлой игре. В перерыве мой коллега тоже сделал замены, они усилили их игру. Поэтому нам не удалось во втором тайме поддержать тот темп, который был до перерыва.

Напомним, что 7 октября сборная Турции сыграла немцами в Германии – 3:3, что уже тогда показало потенциал этой молодой команды, многие игроки которой играют в Европе.

- У моего коллеги есть возможность ротировать состав. Сегодня, если я не ошибаюсь, играло пять новых игроков по сравнению с матчем в Германии. Турки всегда были индивидуально сильны, теперь они добавили и в командных действиях, - добавил Черчесов, напомнив, что в этих встречах не участвуют наши лидеры полузащиты – Алексей Миранчук («Аталанта») и Александр Головин («Монако»), залечивающие свои травмы.

Кроме того, во втором тайме был заменен и автор гола Антон Миранчук.

- Это не было плановой заменой. Когда он забивал гол, то получил болезненный удар, уже в перерыве было видно, что образовалась гематома. Он взялся выйти на второй тайм, провел определенное время. Но уже и ход игры подсказывал, что нам надо середину укреплять, поэтому мы его и поменяли, - объяснил Черчесов.

А еже 14 октября сборная России в Москве на стадионе «Динамо» проведет свой следующий матч Лиги наций против набравшей ход Венгрии.

- Нас не удивило, что венгры обыграли сербов (1:0). Они и с болгарами хороший матч провели (победили 3:1 в рамках квалификации Евро-2020), и с нами были очень хорошо организованы. У нас в группе идет турнирная борьба. Следующая игра домашняя, и она может многое определить, - сообщил журналистам Черчесов.

Турнирная таблица (И/О)

Лига В. Группа 3

1. Россия 3/7

2. Венгрия 3/6

3. Турция 3/2

4. Сербия 3/1

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