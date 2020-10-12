Льготную ипотеку под 6,5% продлят до конца 2021 года: проект постановления готов

Минфин подготовил проект постановления правительства о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минфин подготовил проект постановления правительства о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. Текст его сегодня появился на портале правительственных правовых актов.

Продлить программу предлагается до 31 декабря 2021 года. По ныне действующим правилам, она должна закончиться 1 ноября 2020 года, то есть буквально через полмесяца. Выделяются и дополнительные средства, банки смогут выдать льготных кредитов в три с лишним раза больше - на 2,8 трлн рублей вместо 900 млрд.

Льготная программа начала действовать с конца апреля. По ней все желающие, а не только какие-то конкретные льготные категории граждан, могут взять кредит на покупку жилья по ставке не выше 6,5%. Главное условие — купить надо именно новостройку, а не вторичное жилье.

Рамки программы уже несколько раз расширялись. Изначально размер кредита был ограничен 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для других регионов. Потом его расширили до 12 млн для столиц и их областей и 6 млн рублей для остальных. С августа также уменьшен размер первоначального взноса — с обязательных 20% до 15%.

Изначально говорилось, что программа вводится как мера поддержки для граждан и застройщиков на время коронавируса. Поэтому и сроки ее предполагались короткими — с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. По всеобщему мнению — и застройщиков, и чиновников, и экспертов — программа действительно оказалась эффективной и поддержала спрос на жилье в кризисное время. В августе объемы выдачи ипотеки, в основном благодаря льготной программе, оказались вообще рекордными для России.

Однако по поводу возможного продления льготной ипотеки под 6,5% единодушия не было. Минстрой выступал «за». Но было и другое мнение: мол, дальнейшая поддержка льготных ставок может вызвать перегрев рынка и «ипотечный пузырь». Судя по всему, в правительстве все же пришли к единому мнению — дешевую ипотеку надо поддерживать и дальше.