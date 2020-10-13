Граница страсти: вокруг России не утихают конфликты в горячих точках

Никто не отрицает важности заключенного в Москве перемирия в Карабахе, но все кричат о нарушениях противником Фото: REUTERS

БЕЛОРУССИЯ: Угрозы оружием

Лукашенко снова удивил всех! Он внезапно приехал в СИЗО КГБ Белоруссии и встретился за овальным столом (его даже кокетливо украсили цветами) с политическими сидельцами. В том числе несостоявшимся кандидатом в президенты банкиром Бабарико. При этом все пожали друг другу руки, а Бабарико даже хохотал.

Для демонстрантов в Минске такой блицкриг Батьки стал шоком. На воскресный митинг многие шли смущенные: неужели близко перемены? И нарвались на водометы и светошумовые гранаты! А задержания были почти такими же жесткими, как в первые дни после выборов.

А МВД Белоруссии заявило: «Протесты стали крайне радикальными. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. В этой связи... в случае необходимости будут применяться спецсредства и боевое оружие».

КАРАБАХ: БОИ НА ФОНЕ ПЕРЕМИРИЯ

После беспрецедентных 10-часовых переговоров в Москве главы МИД России, Азербайджана и Армении к утру субботы договорились о перемирии в Карабахе. Но все выходные Баку, Ереван и Степанакерт (столица Нагорного Карабаха) жаловались на обстрелы и провокации. Азербайджан заявил, что по городу Гянджа с армянской стороны выпущены ракеты. А Степанакерт объявил об азербайджанском диверсионном отряде в 200 человек, проникшем в город Гадрут...

Никто не отрицает важности заключенного в Москве перемирия, и все кричат о нарушениях противником...

«Принятый в Москве документ полностью отвечает нашим интересам. Потому что предусматривает обмен телами погибших и пленными, чего наша сторона хотела с самого начала, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Уже есть все возможности для перехода от военного этапа к политико-дипломатическому».

КИРГИЗИЯ: ПОВТОРНОЕ ЧП И ХАОС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о повторном введении в Бишкеке режима ЧП - комендантском часе (с 8 часов вечера до 7 утра) и патрулировании улиц войсками. Первый режим ЧП, оказывается, сорвался потому, что не был одобрен парламентом. Проблема в том, что парламент в Киргизии сейчас полунизложен толпой, которая требует новых выборов. А бизнес и граждане уже организуют свои отряды самообороны, чтобы отбиться от мародеров.

Президент Киргизии подписал указ о повторном введении в Бишкеке режима ЧП - комендантском часе и патрулировании улиц войсками Фото: REUTERS

ТАДЖИКИСТАН: 90,9%, и все спокойно

И только в Таджикистане триумф спокойствия и стабильности. Президент Эмомали Рахмон, руководящий страной с 1992 года, избрался в минувшее воскресенье на 5-й срок с головокружительным результатом - 90,9% голосов. При явке 85%.

«А что, так можно было?» - видимо, спрашивают сейчас друг друга власти Киргизии и Белоруссии. В Таджикистане, как оказалось, можно. А в Минске и Бишкеке именно такие «простые решения» всех политических проблем и провалились. И никакие «красивые» проценты не помогли.

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