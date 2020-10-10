Лукашенко в СИЗО пообщался с членами координационного совета оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико, который находится под следствием и является фигурантом уголовного дела, заведенного в предвыборный период в стране. Также он провел встречу с членами координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Об этом стало известно 10 октября.

Встреча продолжалась около 4 часов. Известно, что ее участники обсуждали конституционную реформу.

«Конституцию на улице не напишешь», - сказал президент представителям оппозиции.

Цель встречи - услышать мнения всех.