Вопрос дня: Как еще убедить наших людей, что коронавирус - это серьезно? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Надо на всех ресурсах показывать пронзительные интервью с людьми, пережившими коронавирус в тяжелой форме. И везде, где только можно, рассказывать, чем именно это страшно - как на пачках сигарет печатают фото пораженных органов курильщиков. Людям надо бить по мозгам предупреждением «смертельно опасно!».

Андрей ГОЛОВАТЮК, «Офицеры России»:

- Главное - бить рублем. Камеры в метро должны фиксировать, как камеры на дорогах: зашел в подземку без маски - тебе пришел штраф на немалую сумму. Взывать к совести бесполезно.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи с 39-летним стажем:

- Неверующим в ковид надо предлагать: пойдите и поработайте волонтерами в ковидных отделениях. Просто попробуйте сутки переносить с койки на койку больных. А убедить могу лишь одной фразой: на том свете маски вам точно не понадобятся!

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Победить коронавирус невозможно - надо учиться жить в этой парадигме. Показывать, что происходит с людьми, коронавирусные мероприятия не соблюдающими. Кстати, уже отмечено, когда речь идет о коронавирусе - потребление алкоголя возрастает. Люди гасят страхи.

Исаак КОГАН, раввин:

- Все чувствуют опасность. Я слышал от одного раввина: если вы думаете про свою безопасность - вы думаете и про других. Отвечаете за себя - отвечаете за близких.

Руслан ИСАЕВ, глава Независимой наркологической гильдии:

- Этап убеждения «так делать не надо» пройден еще весной. Есть группы, которые на убеждения не реагируют, и на штрафы реагируют не сразу. Надо ужесточать режим там, где по анамнезу идет наибольшее распространение вируса. Транспорт - очевидно. Рейды нужны. Те, кто относится несерьезно, не смогут доехать на работу или учебу.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- В Европе штрафуют на ползарплаты - надо и у нас так штрафовать, и все будут в масках и перчатках.