Эксперт объяснил, почему суд решил не закрывать стадион «Спартака» на 90 дней

Болельщики у домашнего стадиона "Спартака" в Москве. Фото: Иван ВИСЛОВ

Московский «Спартак» все-таки сможет в ближайшее время проводить домашние матчи на своем стадионе «Открытие Арена». Такое решение принял вчера Тушинский суд. Напомним, в суд обратился Роспотребнадзор - его специалисты обнаружили на трибунах нарушения санитарных норм во время игры «Спартака» и «Зенита». Многие болельщики, как выяснилось, сидели без масок и не соблюдали социальную дистанцию. В клубе уверяют, что продавали билеты «в шахматном порядке», но уже во время матча фанаты сами пересели, кто куда хотел…

Как бы то ни было, «Спартаку» грозило «приостановление деятельности сроком до 90 суток». Но суд принял решение лишь оштрафовать московский клуб на 300 тысяч рублей. (Максимальный штраф, который мог быть назначен, - 500 тысяч, - Авт.). Некоторые удивлены. Не мягко ли? 20 тысяч человек на трибунах. Множество нарушений…

Ситуация для сайта kp.ru прокомментировал адвокат по защите прав потребителей Дмитрий Лесняк. Эксперт обращает внимание на то, что закрытие клуба на 90 суток означало бы, что суд дает время на устранение выявленных нарушений. Но тут речь идет лишь о разовых мероприятиях.

- Поскольку в данной ситуации речь идет о разовом мероприятии, которое уже прошло, то даже если вдруг установлено нарушение санитарных норм при организации такого мероприятия, нет необходимости принимать в течение столь длительного срока меры для устранения подобных рисков, - говорит Лесняк. - Ну понятно, что мероприятие завершено. В этой ситуации, на мой взгляд, не было необходимости для приостановления деятельности организации. Здесь действительно можно было обсуждать вопрос о наличии или отсутствия оснований для назначения штрафа.

После заседания представители «Спартака» заявили, что не будут обжаловать штраф, решение суда клуб считает справедливым.

Впрочем, если аналогичные нарушения будут зафиксированы и на следующем домашнем матче (31 октября, с «Ростовом»), речь может уже идти о более строгом наказании.

Отметим, что за нарушение санитарных норм (маски, перчатки и социальная дистанция) в Москве штрафуют не только юридических лица, но и обычных граждан. Сегодня стало известно, что с начала пандемии в столичном транспорте оштрафовали около 100 тысяч пассажиров. Общая сумма выписанных им штрафов - 480 миллионов рублей.

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