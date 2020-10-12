«Штраф - 300 тысяч рублей»: Суд принял решение не закрывать стадион московского «Спартака» за нарушение санитарных норм

На трибунах во время матча с «Зенитом» некоторые зрители сидели без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

На стадион «Спартака» Роспотребнадзор обратил внимание после того, как в соцсетях началась волна сообщений: мол, на матче с «Зенитом» арена в Тушино даже чисто визуально была явно заполнена больше, чем наполовину, и ещё многие без масок... Игра прошла 3 октября, а в Роспотребнадзоре начали проверку лишь 6-го, начитавшись СМИ.

Сейчас в России такие правила:

- На спортивные матчи можно запускать не больше 50% от вместимости всего стадиона.

- Но при этом также нужно соблюдать, чтоб между зрителями сохранялась социальная дистанция - 1,5-2 метра.

- Гендиректор «Спартака» (стадион клуба вмещает 45,3 тысяч человек) Шамиль Газизов заявил, что на игре было 17 тысяч зрителей. А Роспотребнадзор заявил, что все 20 тысяч...

В общем, Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что «Спартак» действительно нарушил - на трибунах некоторые болельщики маски с лиц сбрасывали, и по трибунам рассаживались без оглядки на соцдистанцию... А это значит - административный протокол на «Спартак» и его гендиректора Шамиля Газизова. По статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» красно-белым светил штраф до 500 тысяч рублей либо - закрытие арены на 90 дней. Это было бы ударом. За полтора месяца «Спартак» должен сыграть четыре домашних матча - «Ростов», «Динамо», «Ротор», «Тамбов». И если стадион закроют, спартаковцам пришлось бы арендовать какой-то другой стадион. «Спартаку»?! Самой популярной команде страны?!

«ПРИЗНАЕМ ВИНУ»

«Спартак» прислал в суд трех адвокатов.

- Вы признаете свою вину? - спросила судья Оксана Матухно.

- Да, - ответил адвокат Владислав Яриков. - Но мы просим учесть как смягчающие обстоятельства те меры, которые мы соблюдали на стадионе... И не приостанавливать действие нашего стадиона.

По словам Ярикова, билеты на матч продавали в шахматном порядке - с соблюдением дистанции.

Но уже на матче некоторые болельщики начали пересаживаться поближе к родным или друзьям. И да, некоторые снимали маски.

- Клуб нанимает сейчас на матчи 795 контролеров, которые следят, чтобы зрители не снимали масок и не пересаживались, - объяснял адвокат. - Если они видят нарушение, они подходят и просят надеть маску, соблюдать социальную дистанцию. Но это можно делать только в устной форме. У контролеров нет полномочий и прав применять силу...

В качестве доказательства представители «Спартака» показали видео с трибун.

- Вот, видите, наши контролеры подходят к болельщикам и просят не нарушать. И вот. И вот еще фрагмент...

По словам Ярикова, также «Спартак» закупает маски, чтобы бесплатно раздавать их на входе болельщикам, которые пришли без средств защиты.

Игра прошла 3 октября, а в Роспотребнадзоре начали проверку лишь 6-го, начитавшись СМИ. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Последняя поставка была за день до матча - 58 тысяч масок. За несколько часов до игры к нам приезжали с инспекцией сотрудники Роспотребнадзора. У них к нам не было никаких вопросов, - отметил адвокат.

Судья Матухно удалилась в комнату для совещаний и вернулась минут через пятнадцать.

Ее решение - футбольный клуб должен будет выплатит в качестве штрафа 300 тысяч рублей.

То есть, закрывать стадион не будут. Пока.

«ЭТО ВОПРОС К ДРУГИМ КЛУБАМ»

- Признайтесь, были ожидания, что суд может принять максимальное решение? - спросил корреспондент после заседания у главы пресс-службы «Спартака» Антона Фетисова.

- Были ожидания, что суд примет справедливое решение, - дипломатично ответил Фетисов.

По словам представителя «Спартака», клуб сделает все, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

Будем тесно работать с активными болельщиками. Надеюсь, они нас услышат.

- Похожая ситуация с масками и несоблюдением социальной дистанции есть на всех стадионах. Но навещали почему-то только «Спартак».

- Это вопрос к другим клубам.

Стоит напомнить, что несколько игроков «Спартака» были вызваны в сборную России, которая на днях сыграет в Лиге наций с венграми. Однако вскоре базу сборной покинул защитник столичного клуба Георгий Джикия. СМИ сообщили, что футболист сдал положительный тест на коронавирус. Через несколько часов стало известно, что повторный тест инфекцию не подтвердил. Но от тренировок Джикия все равно отстранили.

- Какие новости по Георгию? - еще один вопрос Фетисову.

- Я этому тему не комментирую. У Георгия все в порядке, он сдает тесты.