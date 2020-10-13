Умер бывший муж Любови Успенской

Певица была замужем четыре раза Фото: Евгения ГУСЕВА

Любовь Успенская сообщила о смерти бывшего мужа. Юрий Успенский был вторым супругом певицы. И именно его фамилию она носит до сих пор.

"Только что узнала о смерти моего бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию. Прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком. Вечная память. Скорбим", - написала Любовь Успенская под черно-белым фото бывшего возлюбленного.

66-летняя певица была замужем четыре раза. Первый раз она вышла замуж в 17 лет за музыканта Виктора Шумиловича. Двое сыновей-близнецов пары умерли. Один скончался при родах, другой - через несколько дней.

Второй муж - музыкант Юрий Успенский. Любовь Залмановна прожила с ним шесть лет. Супруги уехали в США. В Америке брак распался.

Там же Любовь Залмановна встретила Владимира Францевича Лисицу, давнего друга. Он стал не только третьим мужем певицы, но и ее продюсером и вдохновителем. Но в конце 80-х годов плодотворный в творческом плане союз распался.

Четвертый муж королевы шансона - Александр Плаксин. Они в браке с 1987 года. От бизнесмена артистка родила дочь Татьяну в 1989 году. Успенская была покорена бизнесменом. Она с восторгом вспоминает его жест: на следующий же день после знакомства он преподнес ей в подарок белый кабриолет.