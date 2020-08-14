"Выдала чужого сына за своего": Любовь Успенская взбудоражила поклонников странным поступком

Любовь Успенская Фото: Евгения ГУСЕВА

Любовь Успенская шокировала поклонников и коллег по шоу-бизнесу, разместив в блоге трогательное видео с маленьким мальчиком. В комментарии к ролику королева шансона написала, что давно мечтала о сыне. А в самом видео некая женщина передала ребенка Любовь Залмановне со словами: "Мы вам нашли самого лучшего ребенка на свете". 66-летняя певица обняла и поцеловала малыша, а публика стала поздравлять артистку с обретением наследника. Однако все оказалось не так однозначно.

Мальчик, которого Любовь Успенская обнимала и целовала, оказался вовсе не сиротой. Это сын Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова. Трехлетний Артемий приехал вместе с мамой в гости к королеве шансона. Дело в том, что в этот вечер две звезды проводили прямой эфир в Инстаграме.

При этом Любовь Залмановна не стала прямо отвечать на вопросы публики, кем приходится ей малыш. А поклонники засыпали кумира вопросами, усыновила ли она его и что намерена теперь делать. "Этого мальчика зовут Артем. Мальчик замечательный, очень умный, очень воспитанный. Это то что я хотела и мечтала", - разоткровенничалась о ребенке 66-летняя звезда.

В свою очередь, мама малыша заявила: "Интригу вокруг Артемия мы сохраним. Расскажем не все сразу, а постепенно".

Однако поклонники оказались в замешательстве. "Выдала чужого сына за своего", "Рада за Артема, что он обрел настоящую семью, и за Вас, Любочка, втройне", "Может, все-таки было бы лучшим наладить отношения со своей родной дочерью? Вы уверены что сможете воспитать приемного сына?", - пишут фолловеры.

Как известно, у Успенской последнее время возникли большие проблемы в отношениях со своей дочерью Татьяной Плаксиной. Но певица уже давно не комментирует эту ситуацию. Плаксина сбежала от родительницы в Америку. Девушка живет у своего отца.

Стоит отметить, что в 2019 году звезда шансона заявила: "Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть... Интим не предлагать". Певица также дерзко ответила критикам. "Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчиться. Хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я, может, еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?", - сказала, как отрезала звезда.