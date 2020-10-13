Деньги надо брать у богатых, а не бездетных

У нас сейчас демографическая яма, если мы не сделаем серьёзных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предложение Совета Матерей ввести налог на бездетность порвало соцсети: «Дустом бездетных!», «Надо дойти до логического конца и штрафовать родителей детей, которые не хотят рожать: плохо воспитали!», «Осталось ввести принудительное оплодотворение особей, доказавших идеологическую верность!»

Меня не порвало. Я и сама 10 лет назад предлагала обложить чайлд-фри дополнительным налогом. Потому что: число стариков растёт, число детей падает, скоро дети тех, кто во всем себе отказывал ради материнства, будут содержать со своих зарплат не только папу с мамой, но и одряхлевших чайлд-фри, которые сладко прожили, ездили по курортам, ни на кого не тратились и ни о ком не заботились (мы же с вами понимаем, что в Пенсионном фонде никто не копит себе на старость: пенсии нынешним пенсионерам платятся из налогов нынешних работающих, а накопления - сказки для дураков?)

И, получается, одна семья с сошкой, другая с ложкой. В одной оба поколения рвут жилы и терпят нужду - а члены другой сели им на шейку и ножки свесили...

Сегодняшняя выступающая Татьяна Буцкая даже говорит моими словами: «У нас сейчас демографическая яма, если мы не сделаем серьёзных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет...», «...я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование, но и плачу за это»...

Тем не менее, прошло 10 лет, и я могу подвести базис под выступление общественницы, который, заодно, уберёт частности вроде: «А я и с детьми путешествую по всему миру!», - или: «Какой садизм требовать медсправку у бесплодной: она должна признаться в своём горе чиновникам или платить налог!»

Я по-простому.

Что в основе предложения?

Аксиома: детные сегодня равно бедные.

Как сказал политолог Валерий Соловей: «Один ребенок для средней работающей российской семьи означает билет в бедность, два - билет в нищету. В социологии появился даже термин: «работающие бедные», - и это легко объяснимо: при средней зарплате по регионам в 24 тысячи рублей (цифра без Москвы. - Ред.), тянуть детей означает балансировать на грани прожиточного минимума.

Буцкая же собирается передавать деньги одиноким мамам с детьми, то есть - самым бедным из бедных. Ещё доктор Лиза говорила, что эта прослойка нуждается гораздо больше пенсионеров, там речь идёт уже о нехватке еды...

Поэтому, дорогие состоятельные детные! Если вам повезло, и вы не попали в грустную статистику, порадуйтесь и поблагодарите Бога, а не глумитесь. С этим разобрались.

Теперь, у кого же Буцкая хочет взять, чтобы поддержать детных-нищих?

У тех, кто ездит отдыхать за границу и получает пятое (платное) образование, то есть, у богатых!

Но в России полно и бездетных, которые штопают драные ботинки. Напоминаю, зарплата - 24 тысячи, не зашикуешь!

И получается, что общественница подменяет понятия. Она говорит: отнять у бездетных и передать детным (в алиментный фонд), а имеет в виду: отнять у богатых и дать бедным.

И вот это совершенно правильно!

Надо поддерживать детей, дело святое. Вот только деньги надо брать из карманов олигархов, а не бездетных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 90 процентах стран мира принята прогрессивная шкала налогообложения, при которой богатые платят радикально больше бедных. Например, в Германии: налог на самых неимущих ноль процентов, на самых богатых - 45 процентов, а в Швеции ставки доходят до 60 процентов.

И это - в благополучной Европе!

А уж в нашей несчастной стране, где нажитое народом богатство было откровенно передано властью назначенным ею олигархам, сам Бог велел. И не надо будет ковыряться в личной жизни людей: не может рожать или не хочет, способен платить или ему самому впору идти с протянутой рукой, босиком по снегу?

Мне, конечно, скажут: ни-ни-ни, богатых обидеть никак нельзя, иначе они выведут капиталы за границу.

Знаете, а все страны мира с описанным налогообложением как-то пресекают эти частно-собственнические махинации, и рассматривают их как уголовное преступление, и дают за уклонение от налогов гигантские сроки.

Надо поддерживать детей, дело святое. Вот только деньги надо брать из карманов олигархов, а не бездетных.