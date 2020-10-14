Подруга показала честное видео Татьяны Овсиенко с мужем

Певица Татьяна Овсиенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Овсиенко на днях встревожила своих поклонников. Дело в том, что подруги и соседи звезды 90-х рассказали о том, что в жизни 53-летней певицы не все гладко. Мол, отношениях звездной блондинки с мужем далеки от идеальных. Поговаривали, что артистка стала жертвой агрессии супруга Александра Меркулова. Кроме этого ходили слухи об пристрастии блондинки к алкоголю. Певица лишь посмеялась над подобными домыслами в свой адрес. А на днях ее близкая подруга показала честное видео вокалистки с избранником.

"«За розовым морем, на синем побережье...». Несколько лет знакома с Татьяной Овсиенко и ее любимым. Из-за пандемии не виделись больше чем пол года. Я была шокирована слухами, заполонившими интернет о том, что Александр избивает Татьяну...", - написала в блоге стилист Оксана Брауде.

Она в курсе того, что происходит в жизни 53-летней певицы. В настоящее время артистка находится в Ялте вместе с мужем. "Вчера, побывав у них в гостях, я в очередной раз любовалась этой прекрасной парой и их бережному отношению друг к другу", - добавила Оксана.

Она опубликовала трогательное видео. В кадре Александр обнимает возлюбленную. Пара демонстрирует идиллию в отношениях. Татьяна буквально светится от счастья. Выглядит она потрясающе.

Коллеги и поклонники Овсиенко вздохнули с облегчением. Они пожелали кумиру любви и взаимопонимания.

Напомним, Татьяна Овсиенко 12 лет живет с Александром Меркуловым. Мужчина был осужден за организацию покушения на питерского бизнесмена. Певица ждала его из тюрьмы почти пять лет. За это время вокалистка перестала выходить в свет, тосковала и ждала любимого. Она нанимала и оплачивала ему лучших адвокатов. Продала почти все имущество, лишь бы помочь избраннику. В 2017 году сожителя выпустили на свободу. Он поселился в хоромах звезды на Ленинском проспекте. Звезда не могла скрыть радости. Однако в этом году отношения Овсиенко с возлюбленным ухудшились. Сейчас знаменитость сидит без концертов, Александр нигде не работает.