Акции #МыВместе снова запускает горячую линию психологической поддержки

Специалистами Фонда Росконгресс будут обрабатываться звонки от граждан старше 60 лет и маломобильных граждан

Специалисты горячей линии всероссийской акции #МыВместе, запущенной в марте Общероссийским народным фронтом совместно с Фондом Росконгресс и ВОД «Волонтеры-медики» для поддержки нуждающихся в период пандемии коронавируса, вновь начали оказывать психологическую помощь.

«Волонтеры-психологи оказывают помощь населению на горячей линии #МыВместе 8 (800) 200 34 11. Также можно обратиться за советом к психологу в приложениях Viber, Telegram и во «Вконтакте», там работает чат-бот #МыВместе. Волонтерское объединение психологов развивается на базе Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Благодаря добровольцам с середины марта уже более 180 тысяч человек получили психологические консультации», – сообщил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе, прдседатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

С середины марта свыше 1,5 млн человек воспользовались чат-ботом, 7 тыс. профессионалов оставили заявки на оказание волонтерской помощи и провели более 16 тыс. консультаций.

Любой желающий сможет круглосуточно получить квалифицированную психологическую помощь в режиме онлайн через чат-боты Viber, Telegram и «Вконтакте» или обратившись на горячую линию.

Сообщество волонтеров-психологов #МыВместе появилось во «Вконтакте», где регулярно публикуется полезный теоретический и практический контент. Присоединиться к сообществу можно по ссылке. Стать волонтером проекта можно заполнив форму по ссылке.

Для предотвращения выгорания среди волонтеров-психологов организован комплекс регулярных мероприятий: терапевтические, супервизионные, интервизионные группы, а также обучающие вебинары, развивающие компетенции и повышающие квалификацию.

Специалистами Фонда Росконгресс будут обрабатываться звонки от граждан старше 60 лет и маломобильных граждан.

«Этот проект реализуется с 18 марта, и с самого начала своей работы он стал единым центром помощи по многим направлениям, в зависимости от потребностей граждан. Сейчас психологическая линия возобновляет свою работу. Люди тревожатся за себя, своих родных и близких, и, конечно, им нужна поддержка всякого рода, в том числе и психологическая. Горячая линия позволит в круглосуточном режиме получить необходимые консультации и советы», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.