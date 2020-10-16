12 главных принципов здорового питания: эксперты дали советы, которые вернут стройность и укрепят здоровье

12 правил здорового питания Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

16 октября во всем мире отмечается День здорового питания. Событие, мимо которого “Комсомолка” не смогла пройти мимо. И вот почему: в России от ожирения страдают 19% женщин и 27,6% мужчин, а лишний вес есть у 35,6% женщин и у 47,6% мужчин. Такими цифрами поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пора бить тревогу и звонить во все колокола, если ситуация не изменится, то скоро мы догоним объемами американцев. Но дело даже не в сантиметрах талии и цифрах на весах, каждый лишний килограмм - это проблемы с обменом веществ, сосудами, онкология. Даже злополучный коронавирус протекает у людей с лишним весом сложнее.

От сладкого лучше отказаться, а вот овощи и фрукты - это правильный выбор. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Всемирная организация здравоохранения видит основную причину в неправильном питании: человечество налегает на сладкое, недоедает мяса и овощей.

Как питается современный человек:

крахмалосодержащие продукты (хлеб, картофель) - переедает 10%,

сахара - передает 30 - 35%,

мясо – недоедает 25%,

молоко - недоедает 30%,

овощи и фрукты – недоедает 45—50%.

Специалисты подчеркивают, что система здорового питания – это не диета, а целая жизненная философия. Нельзя всю неделю выбирать полезные продукты, а на выходных завалиться на диван с чипсами, сладкой газировкой и энергетиком.

Зато если соблюдать простые правила здорового питания, то совсем скоро можно не узнать свое отражение в зеркале. И мы не только про растворившиеся лишние килограммы, но и про сильный иммунитет, чистую кожу, красивые волосы, прилив жизненных сил.

Здоровое питание поможет не только сбросить лишние килограммы, но и вернуть здоровье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

12 принципов правильного питания

1. Частота - это основа всей системы. В сутки 3 - 5 приемов пищи, небольшие порции в одно и тоже время.

2. Разнообразие. Речь идет про сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, большое количество органических и минеральных веществ. А вот от жирной, жареной, острой и кислой пищи лучше отказаться, она совсем не помощник человеческому здоровью.

3. Постепенность. Переходить на правильное питание сложно, поэтому включайте «здоровые» продукты в свой рацион постепенно. Заведите на кухне пароварку, она решит основные вопросы приготовления продуктов и оградит от жиров. Сократите потребление соли и сахара.

4. Энергетический баланс. Стоит уделять внимание калорийности продуктов, чтобы правильно восполнять свои энергозатраты. Все, что организм получает сверху, идет в лишние сантиметры.

5. Обязательный завтрак. Кофе и бутерброд с сыром не подойдут, должно быть разнообразие. Идеально, когда на столе овсянка или гречка, но можно перекусить бананом, яблоком или йогуртом. Хорошо съесть яйцо всмятку или омлет и вместо кофе выпить чашку свежезаваренного чая. Естественно, без сахара.

6. График питания. Не стоит стесняться брать с собой на работу или учебу перекус. Подойдет пшеничный хлебец, батончик мюсли, смесь сухофруктов с орехами, яблоко или кусочек сыра. Людям, которые работают в ночную смену,

Нельзя отказываться от приема пищи. Разрешается съесть что-то сладкое, глюкоза поможет справиться со стрессовой ситуацией и подпитает нервную систему.

7. Разбавленный рацион. Целесообразно добавлять в пищу густые супы, они питательны и не перегружают желудок. До или после приема пищи разрешается пить чай, минеральную воду и сок. А вот алкоголь стоит сократить, сладкую газировку исключить вовсе.

8. Сладкое не значит полезное. Здесь основной совет – не злоупотреблять. Полезен, например, свежий творог с фруктами или ягодами, мармелад, мед. Десерты, кстати, вопреки устоявшемуся мнению лучше съесть перед основным приемом пищи — это поможет снизить аппетит и убережет от переедания. Фрукты, съеденные в конце плотного обеда или ужина, слишком долго перевариваются и теряют все полезные вещества. Лучше баловать себя яблоком, апельсином или бананом между приемами пищи или прямо перед едой.

9. Генетика. Не стоит списывать со счетов наследственность. Если в роду есть предки с Севера, то рыба и мясные блюда приветствуются в вашей системе питания, а вот на экзотические фрукты налегать не стоит.

10. Фрукты и овощи необходимы. Еще одна основа правильного питания. В них содержатся пищевые волокна и витамины. Недостаток фруктов в рационе может стать причиной усиленной жажды и необходимости принимать «баночные» витамины, которые значительно отличаются от природных аналогов. Но и питаться одними салатами неправильно, можно заполучить расстройство желудка.

11. Дозируйте жиры. Жиры необходимы нашему организму, как как являются строительным элементом. Отказываться от них нельзя, но лучше отдать предпочтение тем, что имеют растительное происхождение.

12. Умеренность во всем. Здоровье в ваших руках, вернее, в вашей тарелке здорового питания.