Анна Попова сообщила, сколько россиян страдают от ожирения

Попова сообщила, что более четверти женщин в России страдают ожирением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России от ожирения страдают 19% женщин и 27,6% мужчин, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом лишний вес есть у 35,6% женщин и у 47,6% мужчин.

Попова отметила, что такая статистика по ожирению среди россиян опасно ростом хронических заболеваний, а именно: диабета, гипертонии и болезнями сердечно-сосудистой системы

- Опять же, за последние полгода выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом, - отметила руководитель Роспотребнадзора в интервью для сайте "Здоровое питание".

Анна Попова также сообщила, что десятью регионами с самой высокой статистикой ожирения стали Брянская, Воронежская, Кемеровская, Курганская, Курская, Орловская, Тульская области, а также Алтайский край, Республика Алтай и Еврейская автономная область.

Также Попова отметила, что стремительно растёт число детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. Лишний вес есть у 20% мальчиков школьного возраста, а ожирение каждого десятого (10,7%). Среди девочек избыточная масса тела наблюдается у 14%, а ожирение у 5,6%.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что в 2019 году была запущена система мониторинга питания школьников в пяти российских регионах. Специалисты изучили питание 15 тысяч учащихся и родителей учеников вторых, пятых и десятых классов. Оказалось, что дети питаются в основном крупами, картофелем, макаронами и продуктами из муки. При этом в ежедневном рационе 60% школьников нет овощей и фруктов, а 78% детей часто едят сладости, выпечку, сладкие напитки. 60% учеников регулярно употребляют колбасу, сосиски и фастфуд.

Говоря о дефицитах и избытках в рационе взрослых россиян, Анна Попова сообщила, что норма потребления поваренной соли у женщин превышена в среднем в два раза, а у мужчин ещё больше. Также многие употребляет чрезмерное количество сахара.

- Непростая ситуация с витаминами. С одной стороны, у взрослых почти перестал встречаться дефицит витамина С, редко встречается недостаток витаминов А и Е. В то же время у многих обнаруживается дефицит витаминов D, В2 и каротиноидов, - добавила Попова.