«Весь горю, а температуры нет»: дневник испытателя вакцины от коронавируса «Спутник V»

Второй укол «Спутника V» пошел совсем по иному сценарию. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вторая часть, начало дневника тут

В прошлой части журналист «Комсомольской правды» записался на исследование первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». Несколько заявок, тщательный медосмотр - и в середине сентября корреспондент наконец получил заветный укол, а после свалился на пару дней с температурой 38,5. Спустя двое суток все симптомы прошли.

12 октября

Стал знаменитостью! Прочитав материал, и прослушав серию отчетов в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), мне позвонили и написали все забытые товарищи. Восторгаются смелостью и завидуют. Но тихонько замечают, что сами бы не решились поставить вакцину. Отвечаю, что для смелости много ума не надо. На замечания в духе «лучше бы ты подождал», парирую — какая разница? Сейчас я поставлю укол или через пару месяцев, когда вакцина станет массовой, как прививка от гриппа.

Чувствуется, что последние годы пропаганда «яжматерей»-антипривочниц сделали свое дело. Укола боятся даже те, кто всю жизнь покорно стоял в очередях на вакцинацию в детских, а потом и взрослых поликлиниках. Причину страха объяснить никто не может.

13 октября

Долгожданный звонок из Департамента здравоохранения. Пригласили на вторую прививку. Завтра как раз заветная дата. «Спутник V» — вакцина из двух компонентов. Через 21 день после первого, нужно вколоть второй. В них разные типы аденовирусов человека. Точнее — векторы аденовируса. Они не могут размножаться, а значит заражения не происходит, а вот активация иммунной системы — очень даже.

Коробочка на столе — та самая вакцина института Гамалеи. Но что внутри — пустышка или настоящий препарат, знают только разработичики. Фото: Андрей АБРАМОВ

14 октября, 8:00

Еду в поликлинику в Печатники. В моем районе исследований вакцины не проводят. Ближайшая больница только там. Предвкушаю, что придется посидеть в очередях. В первый раз все так и было. Врачи умницы — вежливые. Но все время что-то шло не так. То анализы потерялись, то программа зависла, то заблокировался холодильник, где хранили вакцину. В итоге хоть пришел по записи, просидел три часа.

В этот раз все получилось реактивно. В очереди сидели новички. Меня моментально зарегистрировали и отвели на осмотр к терапевту.

— Вы сами записались? — удивленно переспросила медсестра.

Большого числа добровольцев на первые 40 тысяч доз вакцины не наблюдается. Государственный и муниципальные компании отправляют своих сотрудников на укол. Вроде как те с людьми работают, должны всегда быть в строю. Но сотрудники приходят и пишут отказ. Это было и 21 день назад, и сейчас.

9:03

Вроде симпатичная терапевт Аня — из-за маски толком не разглядел — подробно расспрашивала, как я перенес первый укол. Завидев, как дама восхищается моим поступком, я живописал:

— С кровати встать не мог, кости ломило, голова болела, валялся в бреду! — ни слова не соврал, но интонацию сделал такую, будто уже написал завещание.

— Значит вам точно вкололи не плацебо!

Заметили, что слово «вакцинация» везде заменено на «исследование»? Этому меня научили врачи в поликлинике. Дело в том, что ни один пациент точно не знает, что ему поставят — пустышку или вакцину. Это называется «слепой метод»: единственно верный при изучении новых лекарств.

Медсестра готовится поставить укол. Фото: Андрей АБРАМОВ

9:15

Я уже в кабинете, где ставят «Спутник V». В этот раз не нужно было сдавать анализы. Хотя при прошлых визитах проверяли кровь на венерические заболевания и употребление наркотиков.

Медсестра достает из холодильника бело-сине-красный коробок. Внутри крохотный флакон.

— Держи, погрей в ладошках, — командует та что постарше молодой.

Между собой они обсуждают, что тоже хотят поставить вакцину. Но почему-то им именно в этой поликлинике опция недоступна. Благо в соседнем районе их и еще 100 коллег уже ждут на укол. Хотя программа длится с конца августа.

— Теперь посидите 30 минут, — говорит сестричка после укола.

В прошлый раз приходилось скучать в коридоре. После того моего визита логистику в поликлинике изменили — приятно, что думают об испытателях. Обустроили даже отдельную комнату отдыха. Тут пара фикусов, кресла и телевизор. Каждые 10 минут забегала сестра и спрашивала про самочувствие. Теоретически может начаться аллергическая реакция.

12:30

Я дома, работаю. В прошлый раз температура пришла через восемь часов. На сей раз уже ощущаю, что лицо начинает гореть. Градусник показывает 36,5. Клонит в сон.

18:00

Ощущение жара никуда не уходит. Наоборот, стало еще острее. На термометре едва набежало 36,2. Какой-то фокус! Может быть, мои ощущения — психосоматика и самообман?

15 октября

На утро ощущение температуры никуда не ушло, но термометр вновь не хотел заступать за 36,5. Днем звонили из поликлиники. Доложил все симптомы. Пожаловался, что больно поднимать руку, куда кололи.

— Это нормально. Продолжайте следить за своим состоянием. Мы на связи круглосуточно.

Так выглядит комната отдыха в поликлинике, куда после укола отправляют посидеть 30 минут всех испытателей. Фото: Андрей АБРАМОВ

16 октября

Отпустило! Все симптомы ушли. Жду следующего вызова в поликлинику. Сказали, могут пригласить в любой день на осмотр. Немного боязно, что в этот раз без температуры. Так бы точно знал, что поставили тот самый укол. А теперь гадай, будет у меня иммунитет к ковиду или нет.

КОНКРЕТНО

Что написано в договорах исследователей вакцины

Эксперимент длится 180 дней. По прошествии срока измеряют уровень антител в крови. Поставили тебе плацебо или вакцину — человек так и не узнает. Формально, если показатели антител высокие, значит кололи не пустышку. Но если с пациентом что-то случится, то лечащий врач может потребовать раскрыть содержание флакона.

Испытуемым нельзя пить алкоголь три дня до и после укола. Курить не более 10 сигарет в сутки. Не рекомендуется заводить детей в течение трех месяцев. Отдельно есть пункты, которые касаются мужской и женской репродуктивной системы. В каждом написано, что влияние вакцины в этой части не изучено.

Если понадобится медпомощь, то ее окажут по полису ОМС. Зато выдают договор на страховку, который за испытателя оплачивают разработчики вакцины — институт Гамалеи. В случае смерти от укола, родным полагается выплата в 2 млн рублей. Есть расценки на инвалидность и прочий вред здоровью.

Слабость, головная боль, повышение температуры, озноб, боль в мышцах — «часто встречающиеся нежелательные явления» которые наблюдались у первой группы испытателей. Через день-два они исчезают сами собой. Можно и нужно пить парацетомол.

Никаких денежных вознаграждений для участников этого этапа исследований не предусмотрено. Больничный также не выдают.

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