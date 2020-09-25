Наш корреспондент в числе первых привился от коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

26 августа

Московский оперштаб объявил третью фазу исследований российской вакцины от коронавируса. Приглашают записаться добровольцем. Заполнил анкету на сайте: ФИО, адрес, опрос про болезни и прочие показатели здоровья. Обещали перезвонить.

2 сентября

Никто не позвонил. Заполнил анкету еще раз. Написано, что наберут только 40 тысяч человек. Наверное, у них сейчас под миллион анкет и мне просто не досталось места.

11 сентября

Пришла эсэмэска от Правительства Москвы: «Заявка принята. В течении двух недель пригласят на осмотр».

18 сентября

Поругался с девушкой. Забыл поделиться с ней, что участвую в испытаниях. Сказала, что если у меня вырастет рог, то она не будет собирать деньги на лечение. На самом деле переживает за наших гипотетических детей. Мой аргумент: какая разница, сейчас я поставлю вакцину или через полгода, когда ей будут прививать массово, как от гриппа.

Позвонила оператор и предложила выбрать поликлинику, где я буду наблюдаться. Они не в каждом районе. Ближайшая ко мне оказалась в Печатниках.

21 сентября

К 9:00 приехал в больницу. Сразу колоть не будут, первый день обследования. На стойке регистрации медсестра заполняет документы вновь прибывшим. Выложила на стол согласие для участника исследований — 16 страниц. Вот что там интересного.

- Препарат изучен на сирийских хомячках и обезьянах. У них даже появился иммунный ответ на COVID-19. Раньше не слышал, чтобы популяции этих животных страдали от пандемии.

- Для исследования вакцины приматов намеренно заражали ковидом. Вакцинированных особей вирус не взял.

- Побочные явления у людей «очень частые», но не критичные — гриппоподобный синдром. Купировался парацетамолом. У всех добровольцев (21 человек) есть иммунный ответ.

- 10 000 участников этого этапа получат плацебо, т.е. пустышку. Об этом вам никто не сообщит. Через 180 дней возьмут анализ на антитела и если их нет, то вероятно вам вкололи физраствор. - Три дня до и после укола не пить алкоголь. Курить не более 10 сигарет в день.

- Настоятельно рекомендуется избегать зачатия ребенка в течении трех месяцев. Если это произошло, нужно немедленно сообщить врачам. Отдельный пункт для мужчин: не изучено влияние вакцины на сперму.

Измерение давления перед прививкой Фото: Андрей АБРАМОВ

Дали обходной лист и отправили по кабинетам. Терапевта долго спрашивали, хорошо ли я прочитал согласие, нет ли вопросов. Каждый раз, когда я говорил «вакцинация», доктор сдвигала брови и поправляла — «исследование». Ведь не факт, что я получу тот самый Гам-КОВИД-Вак или как еще называют «Спутник V».

Далее тестирование на наркотики. Баночка, туалет, молоденькая медсестра небрезливо купает полоски в твоих анализах. Для женщин нужно еще тест на беременность. Если он положительный — к исследованию не допустят. В следующем кабинете дыхнул в алкотестер, сдал кровь на ЗПП и мазки на ковид.

В конце выдали договор со страховой. Теперь за мою гибель в результате исследования родным полагается 2 млн рублей. Есть расценки на инвалидность или просто вред здоровью. Прибегать к полису, конечно, не хочется.

23 сентября. Утро

День прививки. Приехал к 9:00. В этот раз в коридорах людно. Медсестра задает странный вопрос: «Вы откуда?». Многие не знают, что сказать. Тогда переспрашивают: «Через сайт записались?». Люди кивают. Но просидев в очереди, стал свидетелем неожиданных ответов на первый вопрос.

— Из ФСО.

— Рота 105.

— Водоканал.

— Поликлиника.

— Соцслужба.

Очевидно, что сотрудников госорганов отправили на прививку. Они работают в полях и наиболее подвержены короне. Многие приходят с гонором — не хотят ставить. Никого не принуждают, можно написать отказ.

Перед уколом нужно еще раз сдать тест на наркотики и поцеловаться с алкотестером. Вместе со мной в очереди Ильдар 35 лет, работает в охранном агентстве. Пришел сам. Опаздывает на работу и много возмущается, что обещали отсутствие очередей.

Врачи и медсестры очень стараются. Ходят с тобой по кабинетам, направляют. Но на каких-то этапах то и дело возникает затор. То программа зависнет, то анализы потеряют — так было со мной. В итоге ради укола я просидел два часа. В последний момент все чуть не накрылось: холодильник, в котором держат вакцины, заклинило. С горем пополам открыли и извлекли дозу.

Достал телефон для селфи. Медсестра смущенно улыбнулось под маской и ввела иглу в плечо. Совсем не больно. Попросили полчаса посидеть в коридоре. Вдруг у меня аллергия. Затем измерили давление, насыщение крови кислородом и отпустили.

Вечер

Весь день работал за компьютером: надо было сдать несколько текстов. Позвонили из больницы, спросили, все ли ОК? Чувствовал себя обычно. В восемь вечера зашел одногруппник — поболтать. Через час я понял, что плыву в разговоре. Достал градусник — 37. Еще через полчаса 37,5. К десяти вечера перевалило за 38.

Началась жуткая лихорадка. Грудина горела, ломало. Выпил таблетку парацетамола и лег в кровать. Ни с чем не сравнимый бредовый сон. В четыре часа ночи проснулся. Озноб прошел, но чувствовал себя отвратительно. На градуснике вновь набежало 38 с копейками. Еще парацетамол и вновь плыву в океане бреда.

Медсестра смущенно улыбнулось под маской и ввела иглу в плечо Фото: Андрей АБРАМОВ

24 сентября

Проснулся остывшим, но ломота не прошла. Есть не охота, шевелиться тоже. Через пару часов вернулся жар. Самочувствие отвратительное, сознание спутанно. Позвонили из Депздрава. Подробно описал самочувствие.

— Зрение не ухудшилось? — спросила врач из департамента.

— А должно было? Да вроде пока вижу…

Доктор сказала принять еще таблетку парацетамола. Поинтересовался, можно ли пить, если у меня не будет 38? Ведь при ОРВИ, как известно, не рекомендуют…

— Можно! У вас же не воспалительный процесс, это реакция организма на вакцину. Сейчас примите таблетку, я вам через час перезвоню.

Принял, через час температура не ушла. Состояние прежнее — доложил врачу по телефону.

— Еще таблетку! И через час снова вас наберу, — судя по голосу, врач была очень обеспокоена.

Выпил. Начало отпускать. На лбу выступила испарина. Градусник еле нагрел до 36,2.

— Вот видите, вы смогли это сделать! Победили температуру и перенесли вакцину, — радовалась в трубку доктор. — Не болейте, выздоравливайте, всего вам хорошего, мы вам завтра позвоним!

25 сентября

Мне значительно лучше. Самочувствие как обычно. Температура 36,5. Снова звонок из Депздрава. На этот раз мужской голос. Расспросил, обещал перезвонить на следующий день. Через 19 суток должны ввести второй компонент «Спутника V». В согласии написано, что так иммунитет станет еще сильнее. Но опять с оговоркой — могут поставить не вакцину, а плацебо. Зато я точно знаю, что в первый раз мне ввели препарат.

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