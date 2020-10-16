IVI совместно с Disney и ТВОЕ выпустил коллекцию одежды со злодеями

В новой коллекции дизайнеры постарались передать неповторимую индивидуальность каждого из злодеев. И от одного взгляда на одежду становится понятно, что быть злодеем – это как минимум стильно!

Главной темой осенней капсулы стали популярные диснеевские «плохиши». Женскую линейку украшают злобная мачеха Белоснежки, любительница одежды из меха Круэлла Де Виль, морская ведьма Урсула из «Русалочки», неотразимая Малефисента и Красная Королева из «Алисы в Стране Чудес».

К команде злодеев для мужской коллекции присоединились Аид из анимационного фильма «Геркулес», Шрам и гиены из мультфильма «Король Лев» и бандиты братья Гавс. Также в капсулу вошли принты с популярными героями саги «Звёздные Войны»: Дарт Вейдер и Штурмовики.

Новая коллекция футболок и худи выполнена в классических черном и белом цветах, а также в нежно-фиолетовом, розовом и сером. Изделия из новой линейки будут отличным дополнением к костюму на Хэллоуин: футболка с Малефисентой или толстовка с Дартом Вейдером – очень простой и оригинальный образ для «зловещего» праздника!

Встретиться со злодеями можно в подписке онлайн-кинотеатра IVI: в злодейской коллекции от Disney и вселенной «Звёздные Войны». Легко выбирайте любимые фильмы или анимационные истории и превращайте каждый вечер в захватывающее виртуальное приключение!

Новая коллекция ТВОЕ и IVI с героями Disney и саги «Звёздные Войны» доступна во всех магазинах ТВОЕ в городах России, Республики Беларусь, Казахстана, а также в разделе бренда на сайте Wildberries.ru.