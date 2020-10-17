Конфликт в Карабахе спровоцировала Турция

В конце минувшего лета прошли совместные турецко-азербайджанские учения, после которых на территории Азербайджана осталась часть военной группировки Анкары. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце минувшего лета прошли совместные турецко-азербайджанские учения, после которых на территории Азербайджана осталась часть военной группировки Анкары. Это порядка 600 военнослужащих, среди которых - тактическая группа из 200 человек, 50 инструкторов в Нахичевани, 90 военных советников в Баку. Плюс 120 человек летно-технического состава на авиабазе Габала, 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр, 50 инструкторов на аэродроме Евлах, 50 инструкторов в 4-м армейском корпусе (Пирекешкюль) и 20 человек на военно-морской базе и в военном училище имени Гейдара Алиева в Баку. Как пишет «Коммерсант», в группировку также входили 18 БМП, одна реактивная система залпового огня, 6 самолетов, 8 вертолетов, до 20 беспилотников.

Со ссылкой на свои источники в военно-дипломатическом корпусе, «Ъ» утверждает, что в сентябре-октябре Турция перебросила в Азербайджан значительное количество вооружений и живой силы, которые приняли участие в боевых действиях в зоне карабахского конфликта. 4 сентября - самолетом С-130, 18 сентября - самолетом CN-235, 25 сентября - самолетом A400M.

А в самом конце сентября в Баку прилетели командующий сухопутными войсками Умит Дюндар и министр обороны Турции Хулуси Акар. Похоже, гулявшая ранее в виде слухов информация о том, что именно турецкие военные осуществляют оперативное управление силовой операцией в Нагорном Карабахе, находит свое подтверждение.

Среди военных поставок, по данным «Коммерсанта»:

- 30 сентября, 1 и 3 октября - медикаменты и стрелковое оружия самолетами CN-235;

- 7 октября – живая сила и боеприпасы самолетом C-130;

- 9 октября – 200 пулеметы ДШК с боекомплектом самолетом Ил-76TД.

Только в течение первой недели октября в зону боевых действий были переброшены 1,3 тыс. сирийских боевиков из лояльных Анкаре исламистских группировок. Еще 150 человек доставили из Ливии, где исламисты принимали участие в боях против Ливийской национальной армии Хафтара.

Между тем, вербовка сирийских боевиков идет в городах Африн, Эль-Баб, Рас-эль-Айн и Тель-Абьяд сотрудниками ЧВК SADAT. Сборный пункт - в Африне, затем переправка в турецкий Шанлыурфа и далее – чартерами на войну. «Подъемные» - полторы тысячи долларов, плюс зарплата в две тысячи «зеленых». При этом всем «новобранцам» сообщают, что «работа» продлится от трех до шести месяцев.

До объявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по данным «Ъ», формировался еще один отряд на полторы тысячи штыков из боевиков группировок «Файлак аш-Шам», «Бригада Султана Мурада», «Фиркат Хамза» и «Фиркат Сулейман Шах». Он по-прежнему стоит «под парами», готовый в любой момент отправиться в Азербайджан.