Азербайджан и Турция проведут военные учения

27 Июль 2020 2020-07-27T14:17:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Минобороны Азербайджана сообщило о готовящихся широкомасштабных военных учениях. Они пройдут совместно с Турцией с 29 июля по 10 августа. Часть учений запланировано провести на границе с Арменией.

Баку и Анкара проведут тактические и лётно-тактические учения и боевые стрельбы с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих сторон.

- В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран, - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

Также в министерстве уточнили, что с 1 по 5 августа пройдут учения с привлечением Сухопутных войск в Баку и Нахчыване, а с 29 июля по 10 августа пройдут учения с участием военной авиации в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

12 июля Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии на приграничной территории.

Баку заявляет, что огонь открыла Армения, а в Ереване считают, что сначала военнослужащие Азербайджана совершили попытку нарушения границ на автомобиле УАЗ, а затем попытались захватить опорный пункт.

Отношения между Ереваном и Баку вступили в фазу кризиса после того, как в феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После войны, которая длилась с 1992 по 1994 год, Баку потерял контроль над Карабахом и несколькими прилегающими районами.

Минская группа ОБСЕ с Россией, США и Францией во главе ведёт переговоры по вопросу мирного решения конфликта с 1992 года до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU