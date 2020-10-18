Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 18 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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Похоже, что Армения и Азербайджан при посредничестве России и Минской группы ОБСЕ все-таки договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. 18 октября 2020 года с 00:00 соглашение вступило в силу. Информацию подтвердили в МИД Азербайджана и Армении. Мы собрали последние новости конфликте в регионе.

АЗЕРБАЙДЖАН

"Ни одна сила не устоит перед волей азербайджанского народа. Мы показали свою мощь на поле боя, как врагу, так и всему миру. Источник нашей силы – это воля азербайджанского народа", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На обложку сайта Минобороны Азербайджана загружены новые ролики с уничтожением бронетехники противника и авиаударов по складам ГСМ.Также опубликованы кадры уничтожение армянского комплекса С-300. Напомним, неделю назад Азербайджану удалось также уничтожить две пусковых установки С-300.

КАРАБАХ

"Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного перемирия в соответствии московским заявлением от 10 октября 2020 года и достигнутыми 17 октября договоренностями", - приветствовал в блоге своих читателей президент непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян.

При этом всю субботу в Нагорном Карабахе шли интенсивные боевые действия.

АРМЕНИЯ

"Армия обороны блестяще выполняет поставленную перед ней боевую задачу, заставляя противника нести значительные потери в живой силе и технике", - заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она также подвергла критике видео ролик, который в Баку назвали "Авиаудары по складам с ГСМ".После этого удара сайт Минобороны Армении опубликовал перечень наиболее важных военных объектов в азербайджанской Гяндже, по которым могут быть нанесены ракетные удары.

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