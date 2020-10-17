Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии Фото: REUTERS

Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Соглашение вступит в силу с 00:00 по местному времени 18 октября, сообщили в армянском министерстве иностранных дел в субботу, 17 октября. Эту информацию подтвердил и МИД Азербайджана.

Такое решение конфликтующие стороны приняли, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября, а также в соответствии с соглашением о прекращении огня, которое было достигнуто в ходе переговоров в Москве 10 октября.

Министерство иностранных дел непризнанной НКР заявило о готовности соблюдать условия гуманитарного перемирия.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился 27 сентября. Регион подвергся обстрелам, среди пострадавших и погибших числятся как военные, так и мирные жители.

Неделю назад в российскую столицу по приглашению президента РФ прибыли Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов – главы внешнеполитических ведомств конфликтующих стран. После 10-часовых консультаций Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Однако на следующий же день после объявления о перемирии стороны конфликта заявили о его нарушении своим противником: вновь стали поступать сообщения об обстрелах, уничтожении военной техники и боевых столкновениях.

Россия неоднократно призывала стороны армяно-азербайджанского конфликта прекратить вооруженные столкновения и вернуться за стол переговоров для скорейшего достижения мира. Это было обозначено в том числе и во время сегодняшних телефонных разговоров министр иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана.

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