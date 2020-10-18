«Я не имею к этому отношения»: Ольга Бузова намекнула на разрыв с Давой

Ольга Бузова и блогер Давид Манукян. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Накануне премьеры знаменитого мюзикла жених Ольги Бузовой блогер Давид Манукян опубликовал трогательное фото с любимой, намекнув, что для них сегодня особенный день.

- Для меня это не просто 17 октября...Как-нибудь я обязательно поделюсь об этом дне с вами, родные,-написал блогер.

Однако Ольга Бузова, когда репортёры на красной дорожке мюзикла «Шахматы» спросили у неё, мол, что у вас с Давой за дата, может, жених сделал вам предложение, отреагировала весьма эмоционально:

«Я даже не знаю… К сожалению, я не могу отвечать за поступки других людей, могу отвечать только за свои слова и поступки. Я живу для вас, всегда мое сердце на распашку, но есть какие-то мои личные ситуации, которые я хранила, это был наш секрет. Поэтому с сегодняшнего дня я не имею к этому никакого отношения».

Поклонники пары тут же решили, что для их союза сейчас настали непростые времена. Дескать, Оля все-таки решила расстаться с Манукяном. Хотя день назад влюблённые публиковали трогательные селфи в своих соцсетях. Возможно, просто в очередной раз повздорили.

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