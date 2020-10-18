Киркоров с подружкой, Бузова в дерзком мини и смелое декольте Ларисы Долиной: звезды отметились на премьере мюзикла

Лариса Долина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 1983 году британский поэт и драматург Тим Райс стал автором идеи мюзикла «Шахматы», в основу которого лег легендарный матч – Первенство мира в Италии в 1981 году, где сражался Анатолий Карпов с Виктором Корчным. Карпов тогда одержал в этом поединке безоговорочную победу.

- Как только этот мюзикл вышел в Лондоне, о нем сразу же заговорили, - вспоминает в беседе с kp.ru Анатолий Карпов. - В мюзикле «Шахматы» замечательная музыка и прекрасный текст. Это, безусловно, заслуга Тима Райса. Мне очень приятно, что этот мюзикл не антироссийский, не антисоветский.

Анатолий Карпов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как известно, роль супруги гроссмейстера в этой постановке группа «АББА» предложила Алле Пугачёвой. Но слишком смелый сценарий постановки не позволил Пугачёвой принять это предложение. Ведь ее героиня по сюжету мюзикла - жена, которую оставил муж-советский гроссмейстер, решивший ради внезапного романа покинуть Родину. КГБ рекомендовало Алле Борисовне воздержаться от этого заграничного вояжа.

- Мы стояли все - Тим, Бьорн и Бенни (музыканты группы «АББА») - и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят, - делилась воспоминаниями певица. - 11 месяцев мне нужно было на репетиции, а это уже приравнивалось к бегству из страны. А у меня дочь десятилетняя, родители. И я решила, что, может быть, я отказом свою судьбу разрушу, но их сохраню.

На премьере мюзикла Алла Борисовна не была замечена. Видимо, из-за пандемии решила себя поберечь.

Звездный фронт в этот вечер представлял Филипп Киркоров, появившийся под руку с диджеем Катей Гусевой, с которой королю эстрады в последние два года приписывают роман.

Филипп Киркоров с подругой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Для меня Филипп идеальный мужчина. Он красивый, очень модный, стильный, умный,-рассказывала в недавнем интервью «КП» Катя Гусева. Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше.

Кроме советов в шоу-бизнесе, Киркоров подсказывает мне, как лучше выглядеть. Я теперь одеваюсь так, что меня видно за километр (смеется). Филипп считает, что артист всегда должен выглядеть так, чтобы на него обращали внимание. «Ты должна одеваться всегда ярко, молодежно и следовать моде!» - сказал он мне. И я начала меняться. Хотя раньше любила классику - строгий костюм, шпильки. А теперь я уже разгильдяйка модная.

Филипп Киркоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пикантный момент- одну из главных ролей в «Шахматах» сыграла Анастасия Стоцкая. В начале «нулевых» Филипп открыл ее и сделал главной звездой мюзикла «Чикаго». Тогда артистам тоже приписывали роман. Сейчас, кстати, небольшую роль в «Шахматах» сыграл сын Стоцкой Саша, удивительно похожий на Филиппа.

Правда Стоцкая смеётся, мол, это всего лишь совпадение, мальчик на самом деле похож на ее мужа Сергея, который, как и Филипп, яркий брюнет.

Стоцкая в этот вечер выглядела блистательно: похудевшая, с прекрасным вокалом. Артистка отлично справилась с ролью роковой дамы, сразившей советского гроссмейстера.

Посмотреть постановку приехала и Ольга Бузова в дерзком мини-платье. Певицу и звезду шоу «Дом-2» сопровождала мама.

Ольга Бузова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Накануне премьеры бойфренд Бузовой Давид Манукян намекнул, что сегодня у них с Олей особая дата. Поклонники пары тут же решили, что блогер сделал предложение любимой. Но Бузова эмоционально ответила репортёрам, что больше для неё эта дата ничего не значит. Возможно, таким образом, намекнула, что в их отношениях сейчас не все так гладко, как прежде.

На премьеру пришло много известных людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лариса Долина тоже приехала на премьеру без пары. Певица после расставания со своим мужем Ильей Спицыным редко выходит в свет. Для звёздной дорожки 65-летняя артистка выбрала чёрное полупрозрачное платье с весьма смелым декольте.