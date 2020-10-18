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Политика

Мировые СМИ комментируют интервью Сергея Лаврова в эфире «Комсомольской правды»

Глава МИД РФ в разговоре с представителями трех радиостанций представил российскую позицию по основным международным проблемам
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Глава российского МИДа, отвечая на вопросы главных редакторов сразу трех СМИ, представил позицию Россию по основным направлениям международной политики

Глава российского МИДа, отвечая на вопросы главных редакторов сразу трех СМИ, представил позицию Россию по основным направлениям международной политики

Фото: REUTERS

В минувшую среду, 14 октября, министр иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова дал полуторачасовое интервью трем радиостанциям - «Комсомольская правда», «Спутник» и «Говорит Москва». Прямая-онлайн трансляция велась на сайте kp.ru.

Глава российского МИДа, отвечая на вопросы главных редакторов сразу трех СМИ, представил позицию Россию по основным направлениям международной политики и рассказал об участии нашей страны в решении целого ряда проблем и конфликтов.

Ведущие мировые издания, цитируя слова Лаврова, прозвучавшие в этом интервью, активно комментируют сказанное им.

Индийская Hindustan Times акцентирует внимание на скепсисе Лаврова относительно продления российско-американского договора по ограничению стратегических наступательных вооружений: «Пессимизм Лаврова контрастирует с заявлениями американских дипломатов, говорящих о том, что Москва и Вашингтон близки к достижению соглашения». Неизвестно, какие источники информации используют журналисты этой газеты: Вашингтон отверг предложение России продлить СНВ-3 без предварительных условий.

Продолжая обсуждение карабахского конфликта и цитируя российского министра иностранных дел, сказавшего, что Россия не поддерживает позицию Турции, которую та заняла в нем, турецкая Daily Sabah полуоправдывается: «Турция полностью поддерживает Азербайджан и его цели по освобождению его территории, оккупированной Арменией, но Анкара заявляет, что Турция не принимала прямого участия в боевых действиях, поскольку Баку не просил о таком вмешательстве».

Еще одна индийская газета Pledge Times обращает особое внимание на участие российского президента в армяно-азербайджанских переговорах по урегулированию карабахского конфликта, состоявшихся в Москве, а также на четкую позицию России, считающей залогом успеха контакты военных, которые должны согласовать механизм контроля за прекращением огня.

Армянский новостной портал News.am, публикуя ответ Лаврова о ситуации в Карабахе и его слова о том, что Россия не исключает возможности включения российских военных наблюдателей в механизм наблюдения за прекращением огня в Нагорном Карабахе, приводит заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева: «Мы не думаем, что отправка этих военных [российских военных наблюдателей туда] сейчас уместна. Они нам сейчас не нужны».

Свои мотивировки затронутых в вопросе главного редактора «Комсомольской правды» имущественных прав российских граждан и этнических русских в Абхазии, продолжающих оставаться одним из препятствий в отношении Москвой и Сухуми, дает грузинский новостной портал Civil.ge, являющийся проектом Ассоциации ООН Грузии. «Абхазы опасаются, что такие предложения будут способствовать возвращению в регион тысяч грузин, которые покинули Абхазию после вооруженного конфликта в начале 1990-х годов и теперь проживают в России и имеют российские паспорта», - поясняют журналисты.

Еще один ответ Лаврова, прозвучавший в ответ на вопрос главреда «КП» и касавшийся возможного участия России в американо-китайских противоречиях, был прокомментирован в Поднебесной на государственном уровне. В ответ на просьбу прокомментировать слова российского министра, отвергшего саму идею дистанцирования от существующих договоренностей ради интриг, пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил:

- Министр иностранных дел России Лавров неоднократно выражал свое явное несогласие и критиковал поведение стран, нарушающих основные нормы международных отношений. Некоторые страны хотят создавать проблемы, которых между Россией и Китаем нет. Китай полностью согласен с позицией России. Китай дорожит взаимным политическим доверием и будет продолжать работать с Россией для достижения новых результатов в двусторонних отношениях.

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