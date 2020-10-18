Мировые СМИ комментируют интервью Сергея Лаврова в эфире «Комсомольской правды»

Глава российского МИДа, отвечая на вопросы главных редакторов сразу трех СМИ, представил позицию Россию по основным направлениям международной политики Фото: REUTERS

В минувшую среду, 14 октября, министр иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова дал полуторачасовое интервью трем радиостанциям - «Комсомольская правда», «Спутник» и «Говорит Москва». Прямая-онлайн трансляция велась на сайте kp.ru.

Глава российского МИДа, отвечая на вопросы главных редакторов сразу трех СМИ, представил позицию Россию по основным направлениям международной политики и рассказал об участии нашей страны в решении целого ряда проблем и конфликтов.

Ведущие мировые издания, цитируя слова Лаврова, прозвучавшие в этом интервью, активно комментируют сказанное им.

Индийская Hindustan Times акцентирует внимание на скепсисе Лаврова относительно продления российско-американского договора по ограничению стратегических наступательных вооружений: «Пессимизм Лаврова контрастирует с заявлениями американских дипломатов, говорящих о том, что Москва и Вашингтон близки к достижению соглашения». Неизвестно, какие источники информации используют журналисты этой газеты: Вашингтон отверг предложение России продлить СНВ-3 без предварительных условий.

Продолжая обсуждение карабахского конфликта и цитируя российского министра иностранных дел, сказавшего, что Россия не поддерживает позицию Турции, которую та заняла в нем, турецкая Daily Sabah полуоправдывается: «Турция полностью поддерживает Азербайджан и его цели по освобождению его территории, оккупированной Арменией, но Анкара заявляет, что Турция не принимала прямого участия в боевых действиях, поскольку Баку не просил о таком вмешательстве».

Еще одна индийская газета Pledge Times обращает особое внимание на участие российского президента в армяно-азербайджанских переговорах по урегулированию карабахского конфликта, состоявшихся в Москве, а также на четкую позицию России, считающей залогом успеха контакты военных, которые должны согласовать механизм контроля за прекращением огня.

Армянский новостной портал News.am, публикуя ответ Лаврова о ситуации в Карабахе и его слова о том, что Россия не исключает возможности включения российских военных наблюдателей в механизм наблюдения за прекращением огня в Нагорном Карабахе, приводит заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева: «Мы не думаем, что отправка этих военных [российских военных наблюдателей туда] сейчас уместна. Они нам сейчас не нужны».

Свои мотивировки затронутых в вопросе главного редактора «Комсомольской правды» имущественных прав российских граждан и этнических русских в Абхазии, продолжающих оставаться одним из препятствий в отношении Москвой и Сухуми, дает грузинский новостной портал Civil.ge, являющийся проектом Ассоциации ООН Грузии. «Абхазы опасаются, что такие предложения будут способствовать возвращению в регион тысяч грузин, которые покинули Абхазию после вооруженного конфликта в начале 1990-х годов и теперь проживают в России и имеют российские паспорта», - поясняют журналисты.

Еще один ответ Лаврова, прозвучавший в ответ на вопрос главреда «КП» и касавшийся возможного участия России в американо-китайских противоречиях, был прокомментирован в Поднебесной на государственном уровне. В ответ на просьбу прокомментировать слова российского министра, отвергшего саму идею дистанцирования от существующих договоренностей ради интриг, пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил:

- Министр иностранных дел России Лавров неоднократно выражал свое явное несогласие и критиковал поведение стран, нарушающих основные нормы международных отношений. Некоторые страны хотят создавать проблемы, которых между Россией и Китаем нет. Китай полностью согласен с позицией России. Китай дорожит взаимным политическим доверием и будет продолжать работать с Россией для достижения новых результатов в двусторонних отношениях.

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