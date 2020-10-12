Большое интервью Сергея Лаврова в эфире «Комсомольской правды»: прямая онлайн-трансляция

Глава внешнеполитического ведомства России даст свою оценку текущей ситуации в мире и представит свои прогнозы будущего мироустройства Фото: ТАСС

В среду, 14 октября, в 11:00 смотрите на сайте KP.RU прямую онлайн-трансляцию интервью Министра иностранных дел России Сергея Лаврова трём радиостанциям, одна из которых - Радио «Комсомольская правда».

Сергею Лаврову вопросы зададут: главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, главный редактор телеканала «Russia Today», радио Sputnik Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Российско-белорусские отношения и выборы в США, нагорно-карабахское и ближневосточное урегулирование, народная дипломатия и проблемы соотечественников за рубежом – об этом и многом другом Сергей Лавров расскажет в прямом эфире.

Глава внешнеполитического ведомства России даст свою оценку текущей ситуации в мире и представит свои прогнозы будущего мироустройства.

Читайте, смотрите, слушайте прямую трансляцию в среду, 14 октября, в 11 часов дня на сайте KP.RU, радио «Комсомольская правда» и на наших страницах в социальных сетях!