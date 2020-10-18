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Политика

США отказались продлить СНВ-3 на год без предварительных условий

Советник по нацбезопасности Белого дома сообщил об этом в Twitter
Борис АНДРЕЕВ
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Ответом был категорический отказ. Его озвучил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен

Ответом был категорический отказ. Его озвучил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен

Фото: REUTERS

Буквально через несколько часов США ответили на предложение Владимира Путина о продлении Договора СНВ-3 на год без предварительных условий. Ответом был категорический отказ. Его озвучил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

«Сегодняшнее предложение президента Путина о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок - это не вариант», — написал он в Twitter.

Вашингтон настаивал на том, что договор должен быть продлен только на условии взаимной заморозки ядерных арсеналов. При этом американская администрация пожелала включить в переговоры об этом еще и Китай, который эту идею отверг.

Кроме того, США хотели под сурдинку заморозить и российские тактические ядерные вооружения. На что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров резонно возразил, что в таком случае Вашингтон должен забрать свои ракеты такого класса с территорий стран НАТО.

«Мир услышал о том, что Владимир Путин делает еще один шаг вперед навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями. Но американцы однозначно, без какого-либо, на мой взгляд, серьезного анализа просто взяли и отвергли предложение», - прокомментировал демарш Белого дома посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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